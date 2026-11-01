Basketbal

SESTŘIHWilliamsová dotáhla Valkyries k historicky prvnímu titulu WNBA


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Novými královnami WNBA se poprvé v historii staly basketbalistky Golden State Valkyries. V rozhodujícím sedmém zápase přehrály Atlantu Dream 68:63. Premiérového titulu se dočkaly teprve ve své druhé sezoně v soutěži, loni skončily ve čtvrtfinále.

Hlavní zásluhu na sobotním vítězství měla Gabby Williamsová, která nastřílela 30 bodů. Třicetiletá basketbalistka byla vyhlášena nejužitečnější hráčkou finále, které se na sedm zápasů ve WNBA hrálo poprvé.

Na lavičce dovedla Golden State k titulu Natalie Nakaseová, která po minulé sezoně byla vyhlášena nejlepší trenérkou soutěže. Jednou z ústředních postav šampionek byla i sedmatřicetiletá Tiffany Hayesová, která v minulosti strávila deset sezon v Atlantě.

Atlanta tak ani čtvrtou finálovou účast v úspěch neproměnila. Finále prohrála také v letech 2010, 2011 a 2013.

Přečtěte si také

Strašně se těším na reprezentaci, říká Joklová a ve WNBA čeká na šanci

Strašně se těším na reprezentaci, říká Joklová a ve WNBA čeká na šanci

Čechová: Chci se dál zlepšovat a získávat zkušenosti tam, kde mi to dává smysl

Čechová: Chci se dál zlepšovat a získávat zkušenosti tam, kde mi to dává smysl

SESTŘIHPo deseti výhrách podlehla Minnesota s Joklovou doma Los Angeles 82:89

Po deseti výhrách podlehla Minnesota s Joklovou doma Los Angeles 82:89
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.