Novými královnami WNBA se poprvé v historii staly basketbalistky Golden State Valkyries. V rozhodujícím sedmém zápase přehrály Atlantu Dream 68:63. Premiérového titulu se dočkaly teprve ve své druhé sezoně v soutěži, loni skončily ve čtvrtfinále.
Hlavní zásluhu na sobotním vítězství měla Gabby Williamsová, která nastřílela 30 bodů. Třicetiletá basketbalistka byla vyhlášena nejužitečnější hráčkou finále, které se na sedm zápasů ve WNBA hrálo poprvé.
Na lavičce dovedla Golden State k titulu Natalie Nakaseová, která po minulé sezoně byla vyhlášena nejlepší trenérkou soutěže. Jednou z ústředních postav šampionek byla i sedmatřicetiletá Tiffany Hayesová, která v minulosti strávila deset sezon v Atlantě.
Atlanta tak ani čtvrtou finálovou účast v úspěch neproměnila. Finále prohrála také v letech 2010, 2011 a 2013.