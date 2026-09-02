Strašně se těším na reprezentaci, říká Joklová a ve WNBA čeká na šanci

Přiletěla ze zámoří, kde se rozehrávačka Eliška Joklová snaží prosadit v silném kádru Minnesoty a těší se, že v reprezentaci dostane víc minut než v současnosti ve WNBA. Tam zatím čas na palubovce sbírá poskrovnu, ale věří, že zkušenosti, které získává v nejlepším týmu soutěže, jí do budoucna pomohou.
„Moc jsem se na nároďák těšila. Jet lag tam pořád trochu je, ale na to, co jsem za poslední tři dny absolvovala, se cítím dobře,“ řekla Joklová, která doplnila tým v pondělí po příletu z USA.
Kvůli angažmá v Minnesotě vynechala dubnové finále Žabin proti šampionkám ZVVZ USK Praha, aby stihla kemp Lynx. „Mám pocit, že mám víc bolístek, než jsem kdy mívala. Tělo trošku trpí tím, že nebyla žádná pauza. Ta je ve WNBA teď, kdy jsme na nároďáku. I psychicky jsem unavenější, ale pořád je to mistrovství světa a udělám všechno pro to, abychom odehrály dobré zápasy,“ prohlásila Joklová.
V reprezentaci se vrátí do role první rozehrávačky, zatímco v Minnesotě odehrála za jednadvacet utkání v průměru 5,3 minuty. „Samozřejmě ve WNBA pořád trénuju a jsem připravená, ale nikdy nevíte, jestli budete hrát. Tady vím, že budu mít tu svoji roli. Strašně se na to těším,“ přiznala basketbalistka, která den po příletu odehrála generálku proti Jižní Koreji. „Abych si takové první pocity, kdy jste v té hře trošku ztracení, odbyla v přípravě a na první zápas už byla připravená.“
Ve WNBA si musí větší prostor vybojovat a čekání na šanci je i psychicky náročné. „Je to hodně těžké, ale je to první sezona. Tam se to bere trošku jinak, když jste nováček. Zrovna jsem viděla rozhovor s Víťou Krejčím a dřív bych to nechápala, co říkal. Že musíte počkat na ten prostor, a když ho dostanete, tak ho musíte využít naplno. Někdy se to povede, někdy ne. Pořád jsem Evropanka a nováček v nejlepším týmu WNBA, takže je jasné, že budou hrát přednostně jiní,“ porovnala zkušenosti s jediným českým hráčem v NBA.
Do Minnesoty se vydaly společně s pivotkou Emmou Čechovou, pro kterou ale ve třetím utkání sezona skončila kvůli zranění kolena. A ovlivnilo to i pozici Joklové na soupisce.
„Byla zraněná Napheesa Collierová, k tomu přibyly Emča a Dorka Juhászová, takže jsme byly bez pivotek. V té chvíli se sáhlo po těch malých a já jsem byla jediná, která nebyla v pravidelné rotaci,“ popsala situaci. O příležitost potom bojovala s rozvojovou smlouvou na omezený počet zápasů a v srpnu získala kontrakt do konce sezony.
„Člověk je z toho hodně zklamaný, když to přijde z ničeho nic. Něco předpokládáte a stane se úplný opak. Na druhou stranu, když jsem mluvila s trenérkou, tak když mě podepisovali, nepředpokládali, že bych se dostala na soupisku. Spíš na development. Že jsem teď na soupisce, je super. Jsem ráda, že jsem si místo vybojovala zpátky,“ prohlásila reprezentantka.
„Přispělo k tomu, že jsem celou dobu byla s týmem, v systému a trénovala. Ale nikdo vám neřekne, že někoho nepodepíšou. Takže vlastně nikdy nevíte. Myslím, že mě to posunulo po všech stránkách. Určitě čelím největšímu psychickému tlaku v kariéře. Tu zkušenost docením víc asi až zpětně,“ uvedla.
Lynx patří k favoritům soutěže. Loni Minnesota ovládla základní část, ale v play-off vypadla v semifinále. O rok dříve neuspěla ve finále. „Mám pocit, že všichni cítí, že by to letos mohlo klapnout. Bylo by to skvělé, ale play-off ještě ani nezačalo. Je to úplně jiná soutěž než základní část. Teď máme dvě prohry s těžkými soupeři, kterým můžeme čelit v play-off, takže se musíme trošku zase nahodit zpátky,“ dodala Joklová.