Čechová: Chci se dál zlepšovat a získávat zkušenosti tam, kde mi to dává smysl

Emma Čechová si váží premiérového vítězství v anketě o nejlepší českou basketbalistku roku. Hráčka Minnesoty ve WNBA také uvedla, že se po zranění kolena, kvůli kterému přišla o téměř celou debutovou sezonu v zámořské soutěži i o zářijové mistrovství světa, chce vrátit silnější a lepší.
V anketě za ročník 2025/26 Čechová předčila loňskou vítězku Veroniku Voráčkovou. „Upřímně jsem to nečekala, takže si toho o to víc vážím a je to pro mě motivací do budoucna. Zároveň to pro mě představuje i určité potvrzení toho, že veškerá práce, čas a všechno ostatní, co jsem do toho dala a stále dávám, má smysl,“ uvedla Čechová pro web České basketbalové federace. Na sobotním slavnostním vyhlášení v Mariánských Lázní dvaadvacetiletá rodačka z Bruselu chyběla.
Za sezonu 2022/23 už měla ve sbírce cenu pro nejlepší mladou hráčku ještě z působení v Žabinách Brno. Od té doby se stala oporou národního týmu a po roce v ZVVZ USK Praha získala i angažmá ve WNBA.
„Myslím, že jsem se posunula ve všech rovinách. Co se týče herní stránky, jsem mnohem sebevědomější na hřišti, dokážu si víc věřit v důležitých momentech a zároveň lépe čtu hru,“ prohlásila Čechová.
„Naučila jsem se být více extrovertní. Člověk mění prostředí, poznává nové lidi a musí se umět prosadit. Stát si za svým názorem je další věc, ve které jsem se zlepšila. Tyto dvě věci přicházejí určitě i s věkem a zkušenostmi, které získávám,“ konstatovala.
Cítí, že se zlepšila i basketbalově. „Žabiny Brno mi daly velice dobrý základ. V USK Praha jsem se toho naučila ještě víc. Zaměřovat se především na sebe, zlepšovat své dovednosti, trávit na hale více času a fungovat ve velmi konkurenčním prostředí. Největší školou je pro mě aktuálně asi WNBA. Přístup lidí v týmu k basketbalu je skvělý a člověk se toho, i za tak krátkou dobu, může opravdu spoustu naučit,“ řekla Čechová.
Ve Wu-chanu se cítila herně nejlépe
V minulém ročníku zazářila ve Wu-chanu v kvalifikaci mistrovství světa, kde se dostala do All Star týmu. Právě tato akce jí za oceňované období nejvíce utkvěla v hlavě.
„Byl to velice náročný turnaj. A to jak po mentální, tak hlavně po fyzické stránce. O to cennější pro mě pak byl vybojovaný postup na mistrovství světa. Právě na tomto turnaji jsem se herně cítila nejlépe. Taky bych určitě zmínila první zápasy v WNBA, než jsem se zranila,“ uvedla Čechová.
Koleno si pochroumala v polovině května ve třetím utkání sezony WNBA v Dallasu, předtím za 11 minut na palubovce při výhře 90:86 zaznamenala dva body. V úvodním ligovém utkání si při porážce s Atlantou připsala 12 bodů a při výhře ve Phoenixu 88:84 nasbírala 11 bodů.
Minnesota má skvělé fanoušky
„Bylo to něco neuvěřitelného. Atmosféra na zápasech byla skvělá. Nečekala jsem, že budu hrát tolik minut. Rozhodně ne 20 minut, které jsem odehrála v prvních zápasech. O to víc jsem si to užívala. Už jen ten fakt, že mi trenérka dala prostor, byl úžasný,“ pochvalovala si Čechová.
„Málokdy jsem se na hřišti cítila sebevědoměji. Spoluhráčky i trenéři mě po celou dobu podporovali. Navíc je skvělé i publikum. Když stojíte na čáře trestného hodu, fanoušci křičí, že to dáte, nebo když se vám něco povede, hned skandují: ,Jo, Emmo!‘ a podobně. To vám dodává obrovskou dávku sebevědomí.“
Kvůli zranění přišla o zbytek sezony WNBA i zářijové mistrovství světa v Berlíně, kam se Češky dostaly po 12 letech.
„Rekonvalescence jde moc dobře. Podmínky pro rehabilitaci jsou tu skvělé a lidé, se kterými pracuji, jsou přátelští a hodně mi pomáhají. Samozřejmě mě mrzí, že se to stalo, ale beru to jako rok, kdy na sobě můžu pořádně zapracovat a třeba se vrátit ještě silnější a lepší. Určitě je to velká motivace. I v aktuální situaci, kdy budu mimo několik měsíců. Jsem pořád dost mladá a je toho ještě hodně, na čem musím zapracovat. Chci se dál zlepšovat a získávat zkušenosti tam, kde mi to dává smysl,“ dodala Čechová.