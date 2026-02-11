Basketbal

11. 2. 2026Aktualizovánopřed 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Victor Wembanyama nastřílel v první čtvrtině utkání s Los Angeles Lakers 25 bodů a zapsal tak nový klubový rekord. Nakonec se pod výhru San Antonio 136:108 podepsal 40 body. Osmou porážku v řadě naopak zapsali hráči Dallasu, kteří tak prožívají nejhorší sérii za posledních deset let.

Spurs vyhráli popáté za sebou a vyrovnali svou nejdelší vítěznou sérii v sezoně. V Západní konferenci jsou druzí za obhájcem titulu Oklahomou City. Lakers, kterým chyběli zranění Luka Dončič, LeBron James, Austin Reaves, Deandre Ayton a Marcus Smart, podlehli San Antoniu potřetí ze čtyř zápasů v tomto ročníku. V tabulce Západní konference jsou pátí.

Wembanyamovi stačilo na 40 bodů odehrát jen něco přes 26 minut, což dokázali za posledních 50 sezon jen další dva hráči. V zápase si připsal i 12 doskoků. „Je to fajn pocit,“ řekl ke svému řádění především v prvním poločase Wembanyama. „V takovém zápase musíte být nenasytní. Vlastně v každém zápasu musíte chtít pořád víc, protože vždycky je na hřišti někdo, kdo vás bude chtít zastavit,“ uvedl nejlepší nováček NBA z roku 2024, který si v utkání připsal i 12 doskoků.

„Hrál od začátku zápasu hodně agresivně, takhle jsem ho ještě neviděl. Bez váhání najížděl na koš i střílel za tři. V tom prvním poločase opravdu zanechal stopu,“ řekl trenér Lakers J. J. Redick. Při absenci řady opor dostal větší prostor v domácím týmu Jamesův syn Bronny a za 25 minut nastřílel 12 bodů, což je jeho sezonní maximum.

Dalším autorem 40 bodů byl v úterý Jalen Brunson, ani jeho příspěvek ale nepomohl New Yorku k úspěchu v domácím zápase s Indianou. Knicks podlehli nejhoršímu týmu Východní konference 134:137 po prodloužení. Loňští finalisté Pacers vyhráli po sérii čtyř porážek.

Pascal Siakam se o to zasloužil 30 body, Andrew Nembhard přidal 24 bodů a 10 asistencí. Domácí Josh Hart zaznamenal druhý triple double v sezoně za 15 bodů, 11 doskoků i asistencí. Karl-Anthony Towns si připsal 22 bodů a 14 doskoků, než se v prodloužení vyfauloval a v posledních dvou minutách svému týmu chyběl. V závěru čtvrté čtvrtiny pivot New Yorku dvěma trestnými hody 0,2 sekundy před sirénou poslal utkání do prodloužení. Zápas přinesl 39 změn ve vedení, což je nejvíce v dosavadním průběhu sezony.

Houston doma porazil Los Angeles Clippers 102:95 a dostal se na třetí místo v Západní konferenci. Kevin Durant přispěl k výhře 26 body, Alperen Sengün dal 22 bodů. Kawhi Leonard, který se při prosincové výhře Clippers nad Houstonem blýskl 41 body, tentokrát nastřílel 24 bodů.

Už osmou porážku v řadě utrpěl Dallas, který prohrál ve Phoenixu 111:120 a prožívá nejhorší sérii za posledních deset let. Hostům nepomohlo 31 bodů Najiho Marshalla ani 27 bodů jedničky loňského draftu Coopera Flagga. Domácí Suns vedl s 23 body Dillon Brooks.

New York – Indiana 134:137 po prodl., Houston – LA Clippers 102:95, Phoenix – Dallas 120:111, LA Lakers – San Antonio 108:136.

