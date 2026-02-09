Basketbalisté New Yorku v NBA zvítězili na palubovce Bostonu 111:89 a dotáhli se právě na Celtics na druhém místě tabulky Východní konference. Knicks vyhráli podeváté z posledních deseti zápasů, naopak Boston prohrál po sérii pěti výher.
SESTŘIHBrunson řídil výhru New Yorku nad Bostonem, Leonard nastřílel za Clippers 41 bodů
Triumf Knicks řídil rozehrávač Jalen Brunson s 31 body a 8 asistencemi. Josh Hart přidal 19 bodů a nová posila Jose Alvarado 12 bodů. Boston se trápil při střelbě z dálky, když proměnil jen 17 procent svých trojkových pokusů. Výsledkem bylo jen 89 bodů, což je pro Celtics nejméně v této sezoně.
Kawhi Leonard dotáhl Los Angeles Clippers k vítězství 115:96 nad Minnesotou, když zapsal 41 bodů a počtvrté v sezoně se dostal přes čtyřicet bodů. Clippers se tak posunuli na devátou příčku tabulky Západní konference těsně před desátý Portland, za který nově hraje Vít Krejčí.
Washington kvůli zranění stále nemůže využít své hvězdné posily Trae Younga a Anthonyho Davise a jasně prohrál s Miami 101:132. Heat táhli Bam Adebayo a Kasparas Jakučionis s 22 body. Teprve devatenáctiletý Litevec Jakučionis si vytvořil nový osobní rekord.
Výsledky NBA
Boston – New York 89:111
Washington – Miami 101:132
Minnesota – LA Clippers 96:115
Toronto – Indiana 122:104