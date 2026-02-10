Novým osobním rekordem za osm trojek a celkem třicet bodů dotáhl Toumani Camara Portland k jasnému vítězství 135:118 nad Philadelphií. Český reprezentant Vít Krejčí se na něm podílel pěti body, třemi asistencemi a dvěma doskoky. Zároveň byl s odehranými 22 minutami nejvytíženějším náhradníkem domácího týmu.
SESTŘIHCamara řídil třetí výhru Portlandu v řadě, Krejčí přispěl pěti body
Krejčí po přesunu z Atlanty zatím střelecky nezáří. Proměnil šest z 22 trojek, což je úspěšnost pod 33 procent. V Hawks měl úspěšnost přes 42 procent. Do sestavy jeho nového celku se po 10 dnech vrátil Deni Avdija, který se na výhře podílel 26 body, 10 doskoky a osmi asistencemi. Na straně Sixers se výrazněji prosadil pouze Tyrese Maxey s 30 body. Blazers se posunuli v tabulce Západní konference s bilancí 26-28 na deváté místo před Los Angeles Clippers.
Atraktivní souboj v Denveru vyhrál Cleveland 119:117. Velký podíl na tom měl Donovan Mitchell, který nastřílel 32 bodů a přidal 10 asistencí. Hosté v poslední části dohnali manko 11 bodů a koncovku rozhodl právě Mitchell 0,9 sekundy před sirénou trestnými hody po faulu Jamala Murrayho. Jarrett Allen pomohl k výhře 22 body a 13 doskoky, James Harden měl 22 bodů a 10 doskoků.
Nuggets nestačil ani třetí triple double Nikoly Jokiče v řadě, tentokrát za 22 bodů, 14 doskoků a 11 asistencí. Po 20 bodech přidali jeho spoluhráči Christian Braun a Julian Strawther.
Devítizápasovou vítěznou sérii Charlotte ukončil Detroit, který na hřišti Hornets zvítězil 110:104. Utkání ovlivnilo vyloučení čtyř hráčů po šarvátce během třetí čtvrtiny. V závěrečné části musel opustit zápas také kouč Hornets Charles Lee, kterého museli držet jeho asistenti, aby mu zabránili v konfrontaci se sudími.
Před ním byli vyloučeni domácí Miles Bridges a Moussa Diabaté a hostující Isaiah Stewart a Jalen Duren. „Bylo to až moc vyhrocené. Rádi bychom zůstali jen u basketu, ale i to se občas stává,“ uvedl Duren. Lídrem vítězů, kteří jsou v čele Východní konference, byl s 33 body a devíti doskoky Cade Cunningham. Domácí tým vedl s 24 body Brandon Miller.
Také během utkání Minnesoty s Atlantou, které domácí ovládli 138:116, se strhla potyčka, po níž byli vykázáni Naz Reid a Mouhamed Gueye. Wolves dovedl k výhře Anthony Edwards, jenž se prosadil 30 body. Hawks nestačilo 38 bodů C.J. McColluma.
Golden State bez Stephena Curryho a Jimmyho Butlera po velkém obratu zvítězil nad Memphisem 114:113. Poslední čtvrtinu domácí ovládli 29:15. O výhře rozhodl 19 sekund před koncem Guy Santos. Střela Jahmaie Mashacka na druhé straně už do koše nespadla.
Los Angeles Lakers bez Luky Dončiče podlehli 110:119 rovněž oslabené Oklahomě City, které chyběl Shai Gilgeous-Alexander. LeBron James nasbíral v souboji s lídrem soutěže 22 bodů a 10 asistencí. Potřinácté v řadě prohrálo Sacramento, nejhorší tým ligy podlehl New Orleans 94:120.