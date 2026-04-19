I bez zraněného Luky Dončiče a Austina Reavese ovládli první utkání play-off s Houstonem basketbalisté Los Angeles Lakers 107:98. Výkonem double-double za 19 bodů a 13 asistencí k výhře dopomohl jednačtyřicetiletý LeBron James. K prvnímu bodu v sérii dovedl Denver dalším triple-double zápisem za 25 bodů, 13 doskoků a 11 asistencí srbský pivot Nikola Jokič. Úspěšně vykročili do vyřazovací části NBA také hráči Clevelandu a Atlanty.
Lakers, postrádající stále zraněné Luku Dončiče a Austina Reavese, táhl s 27 body Luke Kennard. „Víme dobře, jaká je situace. Nemáme čas jen tak sedět a čekat, obzvlášť proti tvrdě bojujícímu Houstonu. Byl to pro nás dobrý první test,“ řekl James. Ve druhé čtvrtině nastoupil i Bronny James, čímž se zapsali do historie soutěže jako první otec a syn v jednom utkání play-off.
Houstonu zase chyběl střelec Kevin Durant, protože má potíže s kolenem. „Stalo se to ve středu při tréninku. Doufejme, že to bude jen na jeden zápas, ale zkusil to a necítil se moc dobře,“ přiznal kouč Rockets Ime Udoka před utkáním.
Spolu s Jokičem se postaral o úspěšný začátek osmifinále pro Denver Jamal Murray, autor 30 bodů, přičemž proměnil všech 16 trestných hodů. Cleveland táhl za výhrou 126:113 nad Torontem Donovan Mitchell s 32 body. Při výhře New Yorku 113:102 nad Atlantou vyčníval s 28 body Jalen Brunson, z toho 19 dal už v úvodní čtvrtině.