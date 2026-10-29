Trenérská výměna u národního týmu basketbalistek, Ptáčkovou střídá Bašta

Ve středu večer dovedl basketbalistky USK Praha k euroligovému vítězství nad tureckým Emlakem a o den později se stal novým trenérem české ženské reprezentace. Martin Bašta dočasně nahradil v čele národního týmu Romanu Ptáčkovou, která se po čtyřech a půl letech rozhodla skončit.
„Ohromně si toho vážím, že ta volba, i když je to volba dočasná, padla na mě,“ prohlásil nový reprezentační kouč Bašta. Jeho asistenty budou Adam Konvalinka a bývalá reprezentantka Tereza Vyoralová. Výbor České basketbalové federace zároveň oznámil, že zahájil proces hledání nového stálého kouče.
Ptáčková vedla reprezentační tým od května 2022 a stala se i první ženou v roli hlavní trenérky českého A-týmu. Před třemi lety dovedla reprezentaci k sedmému místu na mistrovství Evropy, loni byla s národním týmem šestá. S basketbalistkami se také kvalifikovala na letošní mistrovství světa, kde Češky skončily patnácté s bilancí 0-3.
„Zvládat několik funkcí vyžaduje hodně energie a práce v klubu, i když mě těší, mě nesmírně vyčerpává,“ vysvětlila odcházející Ptáčková, která se nyní bude naplno věnovat práci v hradeckém týmu.
U týmu skončila navzdory platné smlouvě. „Při podpisu obnovené smlouvy jsme se ústně domluvili, že bych případně v roce 2026 mohla skončit. Přišlo mi, že mistrovství světa je dobrá příležitost ukončit jeden cyklus a přenechat pozici někomu jinému, kdo by začal nový se vším, co obnáší. Tedy kvalifikací, mistrovstvím Evropy i případnou šancí zabojovat dál a eventuálně na olympiádu jet,“ řekla Ptáčková, s níž u týmu skončil i asistent Petr Treml.
Náročná premiéra ve Španělsku
V roli hlavního trenéra reprezentace bude Bašta debutovat za dva týdny. České basketbalistky zahájí 10. listopadu kvalifikaci o postup na ME 2027 zápasem v Oviedu proti Španělsku. O čtyři dny později přivítají doma Chorvatky a 17. listopadu narazí doma na Bulharky. Na finálový turnaj postoupí ze skupiny J dva týmy.
„Můj přístup se asi nebude úplně lišit od toho, co jsem týmu přinášel z pozice asistenta. Budu energický a budu se to se svým realizačním týmem co nejvíce snažit přenést na hráčky. Samozřejmě, role je trochu jiná, ale zároveň vím, co mohu od holek očekávat, a ony vědí, co můžou trochu očekávat ode mne. Moc se na tuto roli a také na celé repre okno těším,“ doplnil Bašta.