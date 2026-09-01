Vydařená generálka na MS. Basketbalistky přehrály Koreu

Čtvrté vítězství z pěti duelů. České basketbalistky vyhrály v Berlíně v generálce na mistrovství světa nad Jižní Koreou 79:64. Nejlepší střelkyní týmu trenérky Romany Ptáčkové byla s 16 body Petra Malíková, o bod méně zaznamenala Petra Holešínská. Do turnaje vstoupí Češky v pátek duelem s Itálií, v neděli je čeká v základní skupině D Čína a v pondělí Spojené státy americké. Přímé přenosy nabídne ČT sport.
V přípravě postupně český výběr, který se na světovém šampionátu představí po 12 letech, porazil v Helsinkách Švédsko 75:63 a Finsko 76:75 a potom v Istanbulu nad Tureckem nejprve zvítězil 77:76 a potom s ním prohrál 52:62. S Jižní Koreou se basketbalistky utkaly naposledy předloni v srpnu, kdy v předkvalifikaci o MS v Mexiku zvítězily v základní skupině 76:63 a potom i ve finále 73:67.
S Joklovou, ale bez Hanušové
Do utkání, které se hrálo na tréninkové palubovce v Max-Schmeling-Halle, zasáhla hned po pondělním příletu ze zámoří rozehrávačka Eliška Joklová z Minnesoty. Naopak nenastoupila zdravotně indisponovaná pivotka Alena Hanušová.
„Jsem moc ráda, že jsme vyhrály a mohla jsem se taky s holkama zapojit do přípravy. Myslím si, že nám to ukázalo, že jsme schopné hrát. Na druhou stranu tohle nebyl somatotypově soupeř, proti kterému budeme hrát, takže se musíme trošku jinak připravit potom na zápasy na mistrovství světa,“ řekla Joklová, která si v utkání připsala devět bodů.
„Cítila jsem se docela dobře na to, že mám za sebou let a samozřejmě mám pořád jet lag, ale naštěstí hrajeme až v pátek, takže pořád si myslím, že se dokážu ještě přetočit do té doby,“ podotkla Joklová. Na start turnaje už se těší. „Moc. Možná je to jednou za život a cesta na to mistrovství světa byla dlouhá. Vlastně to začalo už tehdy v Izraeli (na ME v roce 2023). Takže cesta byla dlouhá a jsem strašně ráda, že jsme tady.“
České zápasy v základní skupině MS
České zápasy v základní skupině MS
Pá 4. 9., 20:00 Česko – Itálie (ČT sport)
Ne 6. 9., 14:10 Čína – Česko (ČT sport)
Po 7. 9., 20:25 USA – Česko (ČT sport)
Češky v úvodu sice po trojce Holešínské odskočily do vedení 5:2, ale byla to jediná česká trefa z dálky v první čtvrtině a korejský tým i díky čtyřem košům z perimetru držel vyrovnaný stav (20:20). Asijský celek na startu druhé desetiminutovky přidal další dvě trojky, ale nerozhodné skóre zlomil výběr trenérky Ptáčkové čtrnáctibodovou sérií.
Načala ji trojkou a svými prvními body v utkání Julie Pospíšilová a čtyři body za sebou přidala Joklová. V poločase vedly Češky 42:31. Ve třetí čtvrtině od stavu 45:37 předvedl český tým sérii 12:0, kterou zakončila dvěma trefami z dálky Holešínská a celkově se na ní podílela osmi body. Rozdíl narostl až na 23 bodů, Korejky ve zbytku utkání dokázaly skóre zkorigovat.
„My jsme měli za úkol, že rozložíme minuty pro všech jedenáct hráček. Měly až na Káču Kalnou vyrovnané minuty. Alena Hanušová zatím ještě odpočívá, protože měla nějaký lehčí zákrok, takže začne trénovat zítra nebo pozítří. Bylo to jenom z únavy. Taková lehká věc, ale potřebuje dva dny klid, takže zatím netrénuje,“ komentovala Ptáčková potíže zkušené pivotky s kolenem.
„Řekla bych, že výkon byl spíš solidní, ne úplně skvělý. Určitě lepší první poločas. Poslední čtvrtku už koncentrace šla lehce dolů, ale my jsme spokojeni s tím, že se nikdo nezranil. Vyzkoušeli jsme, co jsme potřebovali, a myslím si, že poměrně jsme byli i procentuálně úspěšní ve střelbě z delší vzdálenosti,“ konstatovala Ptáčková.
Byla ráda, že se Joklová hned stihla zařadit do zápasové přípravy. „Já jsem tušila, že to tak dopadne, že přijede a bude chtít hrát. Bylo to čistě na ní, jak se cítí, do ničeho jsme ji v žádném případě netlačili. Eliška je v tomhle taková poctivá, že by si nedovolila jít až do toho ostrého startu. Takže dostala tři vstupy, nějakých dvanáct minut a je vidět, že je ještě trošku unavená. Ale hrála přesně tak, jaká je. Šla do toho po hlavě a řekla bych, že na ní jsou znát o něco větší zkušenosti,“ dodala Ptáčková.
Česko – Jižní Korea 79:64 (20:20, 42:31, 64:42)
Česko – Jižní Korea 79:64 (20:20, 42:31, 64:42)
Sestava a body Česka: Holešínská 15, Stoupalová 9, Voráčková 6, Pospíšilová 3, Zeithammerová 2 – Malíková 16, G. Andělová a Joklová po 9, Fučíková, Kalná 4, Koucká 2.