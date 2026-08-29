Basketbalistky budou na MS bez Reisingerové i Čechové, ale s Hanušovou

Bez Julie Reisingerové se musí obejít basketbalová reprezentace na zářijovém mistrovství světa. Pivotka se nestihne připravit na šampionát po květnové operaci kolena. Už dříve bylo jasné, že týmu bude chybět i další opora pod košem Emma Čechová, jež si v květnu při angažmá v Minnesotě ve WNBA přetrhla v kolenu zkřížený vaz.
V kádru je naopak pětatřicetiletá pivotka Alena Hanušová. Jako jediná byla v týmu, který se naposledy zúčastnil mistrovství světa před dvanácti lety v Turecku. Debutovat na velké mezinárodní akci budou Kateřina Kalná a Natálie Koucká.
„Pro trenéry je vždy těžké nominovat finálních dvanáct hráček. V mém případě to však bylo až příliš lehké. Julču Reisingerovou do utkání nepustí zdravotní problémy, Eliška Brejchová, která měla jistou šanci se do nominace dostat, nakonec dala přednost přípravě v novém klubu v Itálii a poprat se o místo vzdala,“ řekla trenérka Romana Ptáčková.
Vedle Čechové a Reisingerové vypadla z týmu oproti březnové úspěšné kvalifikaci MS v čínském Wu-chanu také rozehrávačka Karolina Šotolová, která v létě dala přednost basketbalu 3x3. Spolu s Kalnou a Kouckou tam chyběla Hanušová, která před zapojením do srpnové přípravy hrála naposledy na loňském mistrovství Evropy v Brně a Pireu.
„Síla týmu jednoznačně musí stát na týmovém výkonu. Nemáme jednu dvě hvězdy, které tým zachrání, ale máme několik holek již s velkými zkušenostmi a některé naopak s minimálními. Je potřeba, aby se vše propojilo, aby ještě více byla cítit důvěra mezi hráčkami a přišla maximální podpora jedna druhé,“ uvedla Ptáčková.
„Nemáme momentálně dominantní pivotku. Potřebujeme hrát rychlý basketbal s vysokou kontrolou míče a slušnou produktivitou. Všechny holky musí hrát na hraně sebeobětování. Jiná cesta, jak se postavit vysoké kvalitě, není,“ podotkla Ptáčková.
Reisingerová se musela vyrovnat s tím, že turnaj nestihne. „Samozřejmě mě velmi mrzí, že se mistrovství světa nezúčastním. Na návratu a rehabilitaci stále pracuji a všechno pokračuje správným směrem. Ale bohužel není možné nic uspěchat. Tělo potřebuje svůj čas a v tuto chvíli ještě nejsem připravená vrátit se do plné zátěže. Budu ale holky na místě podporovat a držet jim palce. Moc jim přeji, aby si mistrovství užily a společně jsme dosáhly co nejlepšího výsledku,“ řekla Reisingerová, která bude šampionát stejně jako Čechová sledovat jen z hlediště.
Basketbalistky zatím v přípravě odehrály čtyři zápasy a připsaly si tři výhry. V Helsinkách porazily Švédsko 75:63 a Finsko 76:75, v Istanbulu nad Tureckem nejdříve zvítězily 77:76 a potom podlehly 52:62. Generálka je čeká v úterý v Berlíně proti Koreji.
Do šampionátu vstoupí v pátek 4. září od 20:15 proti Itálii, o dva dny později se ve 14:30 utkají s Čínou a v pondělí 7. září změří síly se Spojenými státy americkými. Vítěz skupiny postoupí přímo mezi nejlepších osm a další dva v pořadí do kvalifikace o čtvrtfinále.
Nominace českých basketbalistek na MS v Berlíně (4.–13. září):
Nominace českých basketbalistek na MS v Berlíně (4.–13. září):
Rozehrávačky: Gabriela Andělová (ZVVZ USK Praha), Kateřina Zeithammerová (Žabiny Brno), Eliška Joklová (Minnesota/WNBA),
křídla: Monika Fučíková (Žabiny Brno), Petra Malíková (ZVVZ USK Praha), Petra Holešínská (Botas Spor/Tur.), Julie Pospíšilová (Flammes Carolo/Fr.), Veronika Voráčková (Zaragoza/Šp.),
pivotky: Kateřina Kalná, Natálie Koucká (obě ZVVZ USK Praha), Alena Hanušová (Brandýs), Natálie Stoupalová (Žabiny Brno).
„Přípravná utkání ukázala, že k vítězství potřebujeme nutně střílet z trojkové vzdálenosti minimálně nad pětatřicet procent a udržet ztráty na velmi nízkém čísle. Právě v posledním utkání jsme měly velmi nízké procento střelby a ztratily jsme čtyřiadvacet míčů. A to si opravdu nemůžeme dovolit,“ podotkla Ptáčková.
Problémy má tým na obranném doskoku. „Je to dáno samozřejmě absencí vysokých a silových hráček. O to víc musí všechny holky převzít odpovědnost, nemůže žádná v této činnosti vypnout. Poslední utkání nám také ukázalo, že pokud budeme hrát příliš individualisticky, tak máme pramálo šancí obstát,“ konstatovala Ptáčková.
V generálce proti Koreji nebude mít pravděpodobně k dispozici rozehrávačku Elišku Joklovou z Minnesoty. „Eliška pravděpodobně po náročném letu nenastoupí. Jestli zdravotní úsek a sama Eliška rozhodnou jinak, zatím nedokáži říct. Počítám spíše s tím, že bude s týmem, ale nechceme riskovat žádný zdravotní problém,“ dodala Ptáčková.