Pivot Kříž odehrál proti Norsku poslední zápas za reprezentaci

Basketbalový pivot Martin Kříž ukončil reprezentační kariéru. Třiatřicetiletý hráč Slavie NBK se rozloučil po duelu předkvalifikace mistrovství Evropy v Praze s Norskem, který český tým vyhrál 108:97 po prodloužení. Účastník mistrovství světa v Číně v roce 2019 a tří EuroBasketů už bude pokračovat jen na klubové scéně.
„Byl to poslední zápas za reprezentaci. Těžké rozhodnutí, ale přemýšlel jsem o tom delší dobu. Rozhodnutí přišlo tak pět šest dní zpátky. Vlastně nevím, co říct. Nějakým způsobem jsem vycítil, že je čas se s reprezentací rozloučit a přenechat to mladší generaci,“ řekl Kříž.
„Pevně věřím, že za nějakou dobu se český basket zase dostane tam, co jsem mohl zažít já, ať už je to Čína, či různá mistrovství Evropy,“ uvedl Kříž, který se podílel na MS v roce 2019 na historickém šestém místu.
„Beru jako největší zážitek v té jedenáctileté kariéře. Bylo to okořeněné tím, že jsem si tři a půl měsíce předtím utrhl achilovku a dokázal jsem si, že když člověk opravdu něco chce, je možné všechno. Tři a půl měsíce po operaci jsem nastoupil na mistrovství světa. Bylo z toho krásné šesté místo, nezapomenutelné zážitky,“ uvedl Kříž.
„Mluvil jsem v šatně, jak mi to přišlo od srdce. Za poslední dekádu plus jeden z nejlepších role playerů. Byla to nejlepší generace, kterou samostatné Česko mělo. Byla šestá na mistrovství světa a dostala se na olympiádu, k tomu i EuroBasket. Krojc (Kříž) byl vždycky ten, na koho se dalo spolehnout. MVP na své pozici – černá práce, doskok, obrana. A vždycky byl připravený nastoupit,“ prohlásil kouč Luboš Bartoň.
Ocenil jeho vůli dostat se po zranění na MS v Číně. „Necelé čtyři měsíce předtím si udělal achilovku, vrátil se a hrál. To není normální. O tom by se měla napsat nějaká knížka,“ konstatoval Bartoň, který si musí škrtnout dalšího z lídrů po loňském nástupu k týmu.
„Od té doby, co jsem vzal tuhle pozici, tak každý hráč z téhle ‚zlaté‘ generace, která teď odstupuje, tak hledá ten nejlepší čas, kdy odejít. Krojc je specifický v tom, že jeho role v tomhle týmu asi nebyla úplně adekvátní jeho kvalitě. On byl vždycky dobrý s těmi hráči, kteří tým nesli, a on byl jenom ta správná částka do toho puzzle. A to si myslím, že se trošku vytratilo,“ uvedl Bartoň.
„Jsem hrozně rád, že se to dnes povedlo a vyhrálo se při jeho posledním zápase. Že tam byl v dost důležitých momentech, dal důležité koše a důležité trestné hody. Měl tam doskoky. V těch předchozích zápasech si nemyslím, že jsem našel adekvátní roli. Takže dobrý konec,“ dodal Bartoň.