Basketbal

USK doma zaváhal, Voráčková slaví vítězný návrat na Královku


18. 2. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK
Basketbalistky ZVVZ USK Praha poprvé v kalendářním roce neubránily v Eurolize domácí palubovku. V prvním utkání série o postup na Final 6 podlehly španělské Zaragoze s Veronikou Voráčkovou 71:82, a za týden tak budou čelit možnému konci v evropské sezoně. Případné rozhodující utkání sehrají v úterý 3. března opět na Královce.

„Celý zápas rozhodlo nasazení. My jsme se bohužel nebyli schopní tomu jejich nasazení vyrovnat. Oni nás celých čtyřicet minut tlačili a my jsme nebyli schopní odpovědět. To určilo ráz utkání a konečný výsledek,“ hodnotil po utkání hlavní trenér Pražanek Martin Bašta.

K výhře Zaragozy, která v kvalifikaci o Euroligu vyřadila Žabiny Brno, pomohla 14 body Merritt Hempeová. Česká reprezentantka Veronika Voráčková se na výhře nad svým bývalým týmem podílela čtyřmi body, sedmi asistencemi a dvěma doskoky.

USK, kterému chybí zraněná pivotka Brionna Jonesová, nastoupil i s novou posilou Sanií Feaginovou z australského Adelaide. Dvaadvacetiletá americká křídelnice, která působila i ve WNBA v Los Angeles Sparks, si připsala šest bodů, jednu asistenci a jeden doskok.

Začátek utkání českým šampionkám vůbec nevyšel a prohrávaly 2:9. První čtvrtinu vyhrál španělský celek 24:17 a na začátku druhé části dál zvyšoval svůj náskok. Od trojky Bridget Carletonové, která zkorigovala na 22:28, ovládl další pasáž 11:4 a byl z toho do té doby nejvyšší náskok v utkání o 13 bodů. Závěr prvního poločasu patřil domácím hráčkám, které snížily na 32:41.

Po pauze se díky šestibodové sérii, na které se podílela dvěma koši Feaginová, pražský celek přiblížil na tři body. Zaragozu nastartovala svým prvním košem v zápase Voráčková a hosté brzy získali vedení 51:42. Valériane Ayayiová snížila teprve druhou trojkou týmu v zápase na 49:54, ale Zaragoza si nenechala dobře rozehraný zápas vzít.

„Je to play-off. a tohle byl jenom jeden zápas. Tam nás bude čekat těžká práce, ale furt tam pojedeme vyhrát. Porazit se dají. Bude záležet jenom na nás, jak k tomu přistoupíme a jak budeme ochotní se obětovat,“ podotkl Bašta.

Na startu závěrečné desetiminutovky devítibodová šňůra Zaragozy srazila šance domácích. Ztrátu 16 bodů sice zkorigovaly na 65:73, Zaragoza však zase odskočila. Po trojce a trestném hodu Ayayiové 64 sekund před koncem USK snížil na 71:80. Výsledek ještě pečetila Helena Pueyoová, jejíž koš s klaksonem uznali sudí až dodatečně.

Fanoušci Zaragozy vytvořili v hale Královka zaplněné 1210 diváky bouřlivou atmosféru. „To bylo samozřejmě krásné. Tam přijde devět tisíc lidí, takže tam bude hukot jak blázen. My se samozřejmě budeme muset vyrovnávat nejen s hrou soupeře, ale i s tím jejich dvanáctým hráčem, který je požene ještě s povzbuzeným sebevědomím z toho zápasu. Ale jsem pořád přesvědčený, že máme lepší tým. Když odpovíme dobrou cestou, tak tam vyhrajeme,“ dodal Bašta.

Předkolo play-off Euroligy basketbalistek o postup do Final 6

ZVVZ USK Praha – Casademont Zaragoza 71:82 (17:24, 32:41, 51:58)
Nejvíce bodů: Cazorlaová 13, Carletonová 12, Ayayiová, Salaünová obě 10 – Hempeová 14, Fingallová, Leiteová po 13. Fauly: 21:18. Trestné hody: 12/8 – 23/19. Trojky: 5:5. Doskoky: 26:36.

