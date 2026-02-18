Basketbalistky ZVVZ USK Praha poprvé v kalendářním roce neubránily v Eurolize domácí palubovku. V prvním utkání série o postup na Final 6 podlehly španělské Zaragoze s Veronikou Voráčkovou 71:82, a za týden tak budou čelit možnému konci v evropské sezoně. Případné rozhodující utkání sehrají v úterý 3. března opět na Královce.
USK doma zaváhal, Voráčková slaví vítězný návrat na Královku
„Celý zápas rozhodlo nasazení. My jsme se bohužel nebyli schopní tomu jejich nasazení vyrovnat. Oni nás celých čtyřicet minut tlačili a my jsme nebyli schopní odpovědět. To určilo ráz utkání a konečný výsledek,“ hodnotil po utkání hlavní trenér Pražanek Martin Bašta.
K výhře Zaragozy, která v kvalifikaci o Euroligu vyřadila Žabiny Brno, pomohla 14 body Merritt Hempeová. Česká reprezentantka Veronika Voráčková se na výhře nad svým bývalým týmem podílela čtyřmi body, sedmi asistencemi a dvěma doskoky.
USK, kterému chybí zraněná pivotka Brionna Jonesová, nastoupil i s novou posilou Sanií Feaginovou z australského Adelaide. Dvaadvacetiletá americká křídelnice, která působila i ve WNBA v Los Angeles Sparks, si připsala šest bodů, jednu asistenci a jeden doskok.
Začátek utkání českým šampionkám vůbec nevyšel a prohrávaly 2:9. První čtvrtinu vyhrál španělský celek 24:17 a na začátku druhé části dál zvyšoval svůj náskok. Od trojky Bridget Carletonové, která zkorigovala na 22:28, ovládl další pasáž 11:4 a byl z toho do té doby nejvyšší náskok v utkání o 13 bodů. Závěr prvního poločasu patřil domácím hráčkám, které snížily na 32:41.
Po pauze se díky šestibodové sérii, na které se podílela dvěma koši Feaginová, pražský celek přiblížil na tři body. Zaragozu nastartovala svým prvním košem v zápase Voráčková a hosté brzy získali vedení 51:42. Valériane Ayayiová snížila teprve druhou trojkou týmu v zápase na 49:54, ale Zaragoza si nenechala dobře rozehraný zápas vzít.
„Je to play-off. a tohle byl jenom jeden zápas. Tam nás bude čekat těžká práce, ale furt tam pojedeme vyhrát. Porazit se dají. Bude záležet jenom na nás, jak k tomu přistoupíme a jak budeme ochotní se obětovat,“ podotkl Bašta.
Na startu závěrečné desetiminutovky devítibodová šňůra Zaragozy srazila šance domácích. Ztrátu 16 bodů sice zkorigovaly na 65:73, Zaragoza však zase odskočila. Po trojce a trestném hodu Ayayiové 64 sekund před koncem USK snížil na 71:80. Výsledek ještě pečetila Helena Pueyoová, jejíž koš s klaksonem uznali sudí až dodatečně.
Fanoušci Zaragozy vytvořili v hale Královka zaplněné 1210 diváky bouřlivou atmosféru. „To bylo samozřejmě krásné. Tam přijde devět tisíc lidí, takže tam bude hukot jak blázen. My se samozřejmě budeme muset vyrovnávat nejen s hrou soupeře, ale i s tím jejich dvanáctým hráčem, který je požene ještě s povzbuzeným sebevědomím z toho zápasu. Ale jsem pořád přesvědčený, že máme lepší tým. Když odpovíme dobrou cestou, tak tam vyhrajeme,“ dodal Bašta.
Předkolo play-off Euroligy basketbalistek o postup do Final 6
ZVVZ USK Praha – Casademont Zaragoza 71:82 (17:24, 32:41, 51:58)
Nejvíce bodů: Cazorlaová 13, Carletonová 12, Ayayiová, Salaünová obě 10 – Hempeová 14, Fingallová, Leiteová po 13. Fauly: 21:18. Trestné hody: 12/8 – 23/19. Trojky: 5:5. Doskoky: 26:36.