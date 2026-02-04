Basketbal

Cíl splněn. Basketbalistky USK si výhrou v Carolu zajistily postup ze třetího místa


Přestože ve venkovní odvetě basketbalistky ZVVZ USK Prahy nezopakovaly domácí ofenzivní přestřelku, francouzský Flames Carolo porazily i podruhé a zajistily si tak třetí místo nadstavbové skupiny E. Na výhře 88:70 se podepsala 21 body kapitánka Valerianne Ayayiová, o jeden méně nastřílela Janelle Salaünová. Ve čtvrtfinále se úřadující šampionky utkají se španělskou Zaragozou, kde hraje česká reprezentantka Veronika Voráčková.

„Zaragoza rozhodně není nic příjemného. Přijde plná hala, osm devět tisíc lidí, a nebude to rozhodně nic jednoduchého. Jestli ale chceme do Final Six a udělat nějaký výsledek, tak se nemůžeme ohlížet na soupeře. Uděláme vše pro to, abychom postoupili, a je jedno, kdo proti nám bude stát,“ uvedl na adresu svého dalšího soupeře trenér Martin Bašta.

Pražanky vyhrály v Eurolize i čtvrté letošní utkání. Proti Carolu, které již nemělo šanci postoupit, navázaly na lednové domácí vítězství 98:55. Poradily si i s absencí americké pivotky Brionny Jonesové, která se dál potýká se zraněním v dolní části těla.

„S výsledkem a umístěním ve skupině jsme spokojení. Bylo pro nás extrémně důležité, abychom poslední zápas zvládli kvůli umístění ve skupině a skončili na třetím místě, které zaručuje výhodu domácího prostředí do play-off,“ připomněl.

České mistryně nezahájily duel nejlépe a brzy prohrávaly 7:15. Trenér Martin Bašta reagoval oddechovým časem a hráčkám USK se podařilo vývoj otočit. V dalších šesti minutách povolily soupeřkám jen čtyři body a úvodní část vyhrály 24:19.

„Byl to hrozně těžký zápas. Domácí hrály s velkým nasazením a agresivitou. Rozhodčí trochu ten metr pustili, ale platilo to pro obě strany. Hrálo se hodně agresivně a fyzicky," řekl Bašta.

Ve druhé čtvrtině se domácí vrátily do hry. Srovnaly na 24:24, a přestože Pražanky utekly po trefách Emese Hofové, Pauline Astierové a Ayayiové do šestibodového vedení, Carolo i tuto ztrátu smazalo. Po trefě Elizabeth Dixonové se francouzský celek dokonce ujal vedení 34:32. Závěr čtvrtiny ale patřil hráčkám USK, které po šňůře devíti bodů šly do přestávky s vedením 41:34.

Výsledky 6. kola nadstavby Evropské ligy basketbalistek

Skupina E:

Flammes Carolo – ZVVZ USK Praha 70:88, Galatasaray Istanbul – Girona 67:57, Schio – Bourges 77:69.

Skupina F:

Zaragoza – Miškovec 66:40 (za domácí Voráčková 8 bodů, 1 asistence a 1 doskok), Fenerbahce Istanbul – Landes 78:69, Benátky – Valencie 69:55.

Po návratu z kabin odskočily Pražanky do devítibodového vedení, ani tentokrát se jim ale nedařilo získat dvojciferný náskok. Domácí postupně manko snižovaly a opět dvakrát dorovnaly na 55:55 či 58:58. Závěr Pražankám ale opět vyšel a po šesti bodech v řadě šly do závěrečné části s vedením 64:58.

Až v poslední desetiminutovce zlomily obhájkyně titulu zápas ve svůj prospěch. Po trefách Calletonové, Salaünové, Ayayiové či Astierové utekly až do dvacetibodového vedení (82:62) a nedovolily v závěru drama. Nakonec vyhrály o 18 bodů a zaznamenaly osmé vítězství v tomto ročníku soutěže.

„V prvním poločase nám to úplně nevonělo. Měli jsme tam trochu problémy a hloupé ztráty, ze kterých soupeř těžil. Ale ve druhém poločase jsme si už lépe pohlídali balon a trochu jsme odskočili. Domácí se ještě jednou vrátili do zápasu, ale my jsme poté potvrdili kvalitu, jejich nápor odrazili a nakonec z toho bylo hezké vítězství. Na poslední minutu jsme mohli vypustit i naše mladé holky, což bylo super, že se dostaly na hřiště,“ dodal Bašta.

