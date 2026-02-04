Přestože ve venkovní odvetě basketbalistky ZVVZ USK Prahy nezopakovaly domácí ofenzivní přestřelku, francouzský Flames Carolo porazily i podruhé a zajistily si tak třetí místo nadstavbové skupiny E. Na výhře 88:70 se podepsala 21 body kapitánka Valerianne Ayayiová, o jeden méně nastřílela Janelle Salaünová. Ve čtvrtfinále se úřadující šampionky utkají se španělskou Zaragozou, kde hraje česká reprezentantka Veronika Voráčková.
Cíl splněn. Basketbalistky USK si výhrou v Carolu zajistily postup ze třetího místa
„Zaragoza rozhodně není nic příjemného. Přijde plná hala, osm devět tisíc lidí, a nebude to rozhodně nic jednoduchého. Jestli ale chceme do Final Six a udělat nějaký výsledek, tak se nemůžeme ohlížet na soupeře. Uděláme vše pro to, abychom postoupili, a je jedno, kdo proti nám bude stát,“ uvedl na adresu svého dalšího soupeře trenér Martin Bašta.
Pražanky vyhrály v Eurolize i čtvrté letošní utkání. Proti Carolu, které již nemělo šanci postoupit, navázaly na lednové domácí vítězství 98:55. Poradily si i s absencí americké pivotky Brionny Jonesové, která se dál potýká se zraněním v dolní části těla.
„S výsledkem a umístěním ve skupině jsme spokojení. Bylo pro nás extrémně důležité, abychom poslední zápas zvládli kvůli umístění ve skupině a skončili na třetím místě, které zaručuje výhodu domácího prostředí do play-off,“ připomněl.
České mistryně nezahájily duel nejlépe a brzy prohrávaly 7:15. Trenér Martin Bašta reagoval oddechovým časem a hráčkám USK se podařilo vývoj otočit. V dalších šesti minutách povolily soupeřkám jen čtyři body a úvodní část vyhrály 24:19.
„Byl to hrozně těžký zápas. Domácí hrály s velkým nasazením a agresivitou. Rozhodčí trochu ten metr pustili, ale platilo to pro obě strany. Hrálo se hodně agresivně a fyzicky," řekl Bašta.
Ve druhé čtvrtině se domácí vrátily do hry. Srovnaly na 24:24, a přestože Pražanky utekly po trefách Emese Hofové, Pauline Astierové a Ayayiové do šestibodového vedení, Carolo i tuto ztrátu smazalo. Po trefě Elizabeth Dixonové se francouzský celek dokonce ujal vedení 34:32. Závěr čtvrtiny ale patřil hráčkám USK, které po šňůře devíti bodů šly do přestávky s vedením 41:34.
Výsledky 6. kola nadstavby Evropské ligy basketbalistek
Skupina E:
Flammes Carolo – ZVVZ USK Praha 70:88, Galatasaray Istanbul – Girona 67:57, Schio – Bourges 77:69.
Skupina F:
Zaragoza – Miškovec 66:40 (za domácí Voráčková 8 bodů, 1 asistence a 1 doskok), Fenerbahce Istanbul – Landes 78:69, Benátky – Valencie 69:55.
Po návratu z kabin odskočily Pražanky do devítibodového vedení, ani tentokrát se jim ale nedařilo získat dvojciferný náskok. Domácí postupně manko snižovaly a opět dvakrát dorovnaly na 55:55 či 58:58. Závěr Pražankám ale opět vyšel a po šesti bodech v řadě šly do závěrečné části s vedením 64:58.
Až v poslední desetiminutovce zlomily obhájkyně titulu zápas ve svůj prospěch. Po trefách Calletonové, Salaünové, Ayayiové či Astierové utekly až do dvacetibodového vedení (82:62) a nedovolily v závěru drama. Nakonec vyhrály o 18 bodů a zaznamenaly osmé vítězství v tomto ročníku soutěže.
„V prvním poločase nám to úplně nevonělo. Měli jsme tam trochu problémy a hloupé ztráty, ze kterých soupeř těžil. Ale ve druhém poločase jsme si už lépe pohlídali balon a trochu jsme odskočili. Domácí se ještě jednou vrátili do zápasu, ale my jsme poté potvrdili kvalitu, jejich nápor odrazili a nakonec z toho bylo hezké vítězství. Na poslední minutu jsme mohli vypustit i naše mladé holky, což bylo super, že se dostaly na hřiště,“ dodal Bašta.