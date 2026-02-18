USK Praha zahájí ve středu boj o postup do Final Six Euroligy. Svěřenkyně trenéra Martina Bašty přivítají Zaragozu, v utkání se budou muset obejít bez zraněné Brionny Jonesové. Přímý přenos sledujte od 18:50 na ČT sport Plus.
USK změří síly se Zaragozou, chybět mu bude Jonesová
Pražanky postoupily do vyřazovací fáze díky čtyřem výhrám v novém roce. V nadstavbové skupině E obsadily třetí místo. Zaragoza, která Final Six opět hostí, byla ve skupině F čtvrtá. „Pro nás je extrémně důležité, že začínáme v domácím prostředí. Uděláme vše pro to, abychom vyhráli ve dvou zápasech. Nebude to jednoduché, ale věříme si a jdeme do toho sebevědomě,“ řekl Bašta.
„Od začátku roku jsme byli v takové situaci, že jsme museli vyhrát každý zápas. Tím jsme se také dobře připravili na tato důležitá utkání, protože jsme byli vždy pod tlakem. To může být naše výhoda. Hráli jsme už v Eurolize o přežití a můžeme být na ten tlak trochu zvyklí,“ uvedl Bašta. „Máme relativně slušnou vlnu, ale nechci to zakřiknout. Věřím, že budeme pokračovat ve výkonech, jaké jsme předváděli v novém roce,“ podotkl třiatřicetiletý trenér.
České mistryně by měly nastoupit v takřka plném složení, chybí jen pivotka Jonesová, která si v lednu poranila koleno a odcestovala do USA na operaci. „Jinak je tým v pohodě,“ uvedl Bašta. „Doufám, že na utkání přijde co nejvíce fanoušků, vytvoří nám parádní atmosféru, my se jim za to odvděčíme hezkým výsledkem a v Zaragoze pak bude tlak na domácích. To je primární úkol – zvládnout domácí zápas a získat za jakoukoliv cenu první výhru,“ řekl Bašta.
V dresu Zaragozy se vrátí do Prahy bývalá hráčka USK a česká reprezentantka Voráčková. Šestadvacetiletá křídelnice, která do španělského celku přestoupila po konci minulé sezony, má v tomto ročníku Evropské ligy průměr 5,4 bodu a 2,5 asistence na zápas. „Těšíme se na ni. Byla tady dlouho, všechny tu dobře zná a všichni znají ji. Jsem zvědavý, jak se ukáže. Na jednu stranu jí přeju, aby se jí dařilo, na druhou stranu ne. Bude to rozpolcené,“ uvedl s úsměvem Bašta.
Nejlepší hráčkou USK je francouzská kapitánka Valériane Ayayiová, která má průměr 15,1 bodu. Daří se i její krajance Janelle Salaünové (13,5) a Kanaďance Bridget Carletonové (13,4). Nejlepší střelkyní Zaragozy je francouzská rozehrávačka Carla Leiteová (10,6).
„Na rozdíl od jiných týmů, se kterými jsme se teď potkávali, mají hodně širokou rotaci. Točí deset jedenáct hráček každý zápas. V tom mohou být velmi silní. Mají zajímavá jména, ale týmovostí a dravostí v určitých fázích zápasu, kdy mohou našetřit ty síly na lavičce, mohou rozhodovat zápasy. Pro nás bude důležité si to pohlídat, abychom to byli my, kteří budou určovat tempo a ráz zápasu,“ doplnil Bašta.