Basketbal

Americké basketbalistky mají pátý světový titul v řadě. Francii nedaly ve druhé půli finále šanci


13. 9. 2026Aktualizovánopřed 34 mminutami|Zdroj: ČT sport, ČTK
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Dekorování basketbalových světových šampionek z USA
Zdroj: ČT sport

Favoritky nezaváhaly. Basketbalistky USA ovládly popáté za sebou mistrovství světa. Ve finále v Berlíně porazily Francii 97:79 a na dvacátém světovém šampionátu získaly dvanáctý titul. Francouzky i přes prohru dosáhly na historický úspěch na MS, dosud měly jen bronz z roku 1953. Bronz uzmuly Španělky, které v Berlíně porazily Německo 81:58.

Francouzské basketbalistky si zopakovaly s Američankami neúspěšný finálový souboj z předloňské olympiády v Paříži, kde favoritkám podlehly těsně 66:67.

K úspěšnému završení turnaje týmu USA výrazně pomohla 22 body a 10 doskoky Breanna Stewartová, která se čtvrtou zlatou medailí ze světových šampionátů vyrovnala rekordmance Sue Birdové. Na straně poražených dala 21 bodů Dominique Malongaová a o bod méně Gabby Williamsová.

Po vyrovnaném průběhu první čtvrtiny Francouzky na jejím konci načaly šestnáctibodovou šňůru, díky které otočily stav z 15:17 na 31:17. Trojkami k tomu přispěly Marine Johannésová, nedávná opora USK Praha Valériane Ayayiová a Williamsová.

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Záznam finále MS v basketbalu žen USA – Francie
Zdroj: ČT sport

Celkem proměnily Francouzky v prvním poločase osm střel z dálky, ale Američanky začaly ztrátu stahovat. Těsně před pauzou snížila na 43:45 trojkou Caitlin Clarková, pro kterou to byly první body v utkání.

Obhájkyně titulu na přelomu první a druhé půle předvedly osmibodovou sérii. Po vyrovnání Ayayiové na 47:47 daly Američanky sedm bodů v řadě a vedení už nepustily. Francouzky ještě snížily na 51:55, ale ke konci třetí čtvrtiny už vedly USA o 17 bodů díky další devítibodové sérii.

Američanky dominovaly a ve 34. minutě měly nejvyšší náskok v zápase – 27 bodů. Francouzky, v jejichž sestavě nechyběla současná opora USK Praha Pauline Astierová i nové posily českých šampionek Aminata Gueyeová a Mamignan Touréová, ve zbytku utkání porážku zmírnily.

Třetí bronz z MS pro Španělky

Španělsky vybojovaly čtvrtou světovou medaili v historii i díky 22 bodům Iyany Martínové, která byla nejlepší střelkyní zápasu. K tomu dvacetiletá rozehrávačka přidala devět asistencí.

Španělky, které v sobotním semifinále dlouho trápily favorizovaný výběr USA, skončily na světovém šampionátu třetí už v letech 2010 a 2018. Mezitím v roce 2014 dosáhly ziskem stříbra největšího úspěchu. Na minulé mistrovství světa v roce 2022 se neprobojovaly, nyní se vrátily mezi medailistky.

Pro Němky, které se představily na světovém šampionátu teprve podruhé, byl už postup mezi nejlepší kvarteto velkým úspěchem. V roce 1998 skončily jedenácté. Se Španělskem prohrály i na úvod turnaje ve skupině, kde podlehly rovněž jednoznačně 53:83.

Mistrovství světa basketbalistek v Berlíně:

Finále:

USA – Francie 97:79 (17:20, 43:45, 73:57)

Nejvíce bodů: Stewartová 22, Youngová 18, Copperová 15 – Malongaová 21, Williamsová 20, Ayayiová 8.

O 3. místo:

Španělsko – Německo 81:58 (25:15, 40:36, 61:51)

Nejvíce bodů: Martínová 22, Carreraová 15, Condeová 12 – N. Saballyová a Petersonová po 13, Fiebichová 10.

Konečné pořadí: 1. USA, 2. Francie, 3. Španělsko, 4. Německo, 5. Belgie, 6. Austrálie, 7. Čína, 8. Maďarsko, 9. Itálie, 10. Jižní Korea, 11. Portoriko, 12. Japonsko, 13. Mali, 14. Turecko, 15. Česko, 16. Nigérie.

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