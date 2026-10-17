Slavia v NBL poprvé prohrála, neuspěly ani Pardubice a Opava

Basketbalisté Slavie přišli o ligovou neporazitelnost poté, co v Ostravě promarnili dvacetibodové vedení a prohráli 79:91. Vedle týmu, který se před sezonou spojil s mistrovským Nymburkem, neuspěl ani poražený finalista minulého ročníku Pardubice a Sršni Písek vcelku bez problémů přehráli Opavu 88:77.
Sršňům zařídil 34 body vítězství Martin Svoboda. Ten po utkání přiznal, že to pro celý tým byl výjimečný zápas, protože Opava byla poslední tým, proti němuž Písek nevyhrál venku. „Celý zápas jsme tahali za kratší konec, Písek hrál kolektivně a my jsme se tomu nedokázali vyrovnat. Udělali jsme spoustu chyb v obraně a to ten zápas rozhodlo,“ přiznal hráč Opavy Filip Zbránek.
Pardubice doma podlehli 79:82 Děčínu, kterému zajistil cennou výhru trojkou s klaksonem Zaccharie Mortant. Pro vicemistra to byla druhá porážka v sezoně po prohře se Slavií v předchozím kole.
Nejlepší střelecký výkon sezony předvedl ústecký rozehrávač Rhyjon Blackwell, který se 37 body podepsal pod vítězství v Hradci Králové 111:95. V utkání proměnil všechny čtyři trojky a stoprocentní byl také při 15 trestných hodech. Jen o tři body méně nasbíral reprezentační pivot Martin Svoboda při výhře Písku v Opavě 88:77. Rozehrávač Vojtěch Sýkora sahal po triple doublu, když zaznamenal deset bodů, devět doskoků i asistencí.
Slávisté vedli v poločase o 18 bodů, ale po přestávce selhali. Ostrava postupně stahovala manko, v úvodu poslední čtvrtiny šla do vedení a už ho nepustila. Bývalý reprezentant a někdejší hráč Nymburka Lukáš Palyza přispěl k překvapivé výhře 21 body včetně pěti trojek, o bod méně dal Michal Svoboda, jenž trefil čtyři trojky. Celkem jich domácí dali 13. Andre Screen připojil k 12 bodům 15 doskoků.
Pražanům nepomohlo 26 bodů Ronalda Segua. Ostrava vyhrála počtvrté a má k dobru odložený zápas s Pískem.
„Když vedete v poločase o 18 bodů a dostanete to nějakým způsobem do takového konce, není to úplně v pohodě. Za mě neakceptovatelný výkon, který jsme předvedli,“ řekl kapitán Slavie Martin Kříž. „Myslím si, že těch zdvižených prstů bylo dost, a je na čase to začít brát trochu víc vážně. Teď máme trochu více času potrénovat a říct si, co je špatně. Protože pokud to bude takhle pokračovat, tak to dobré nebude,“ uvedl.
Podle kouče Orena Amiela hosté nepředvedli nic. „Tohle je něco, co jako trenér nebudu akceptovat. Budeme trénovat lépe a tvrdě. Není to o změně toho, co hrajeme, ale jak to hrajeme. Cítím z nás, že se musíme trochu uskromnit, vystupujeme možná s moc velkou arogancí. Je to moje práce jako trenéra, abych dal týmu vzkaz, že pokud někdo není připravený na to s námi trpět, tak může odejít. Já hledám hráče, kteří jsou připraveni trochu trpět s námi,“ prohlásil Amiel.
Také Pardubice vedly skoro celé utkání, ale nakonec po sérii čtyř vítězství ve vzájemných zápasech Děčínu podlehly. V předposlední minutě Vyoral vyrovnal na 79:79, v samém závěru domácí vyslali tři trojky, ale ani jednou netrefili cíl. Naopak Mortant byl se sirénou úspěšný. Vyoral pomohl k výhře 15 body, šesti asistencemi a pěti doskoky. Mortant dal 13 bodů. Pardubický Bryant nastřílel 19 bodů.
„Ve druhém poločase jsme úplně vypadli z rytmu, hlavně v útočné fázi. Když už jsme se do rytmu dostali, tak jsme neproměnili spoustu volných střel. Nemůžeme se na to ale vymlouvat. Musíme najít cestu, jak vyhrávat i zápasy, kdy se nám střelecky nedaří,“ řekl kouč Jan Šotnar po první domácí porážce. „Trápí nás zdravotní problémy. Jakub Tůma byl nemocný, Trey Bonham s Joem Bryantem během zápasu zvraceli, takže to bylo těžké, ale i tak jsme mohli vyhrát,“ dodal. V úterý se Pardubice utkají v Lize mistrů s Málagou. „Chceme předvést úplně jiný basket, pak se vrátit do ligy a být lepší. Tohle bylo od nás málo,“ uvedl Šotnar.
Děčínu po předchozí porážce v Hradci Králové v prodloužení další výjezd na východ Čech vyšel. „Ve druhé, třetí a čtvrté čtvrtině jsme předvedli nejlepší výkon v sezoně. Vydrželi jsme s Pardubicemi běhat, a když jsme tohle zvládli, byli jsme vyrovnaným soupeřem. V koncovce jsme možná byli šťastnější, ale dneska jsme si výhru zasloužili. Za obrovskou bojovnost ve třech čtvrtkách utkání si hráči nezaslouží nic jiného než absolutorium,“ řekl trenér Tomáš Grepl.
Výsledky 7. kola ligy basketbalistů
Výsledky 7. kola ligy basketbalistů
Ostrava – Slavia NBK 91:79 (10:15, 30:48, 61:66)
Nejvíce bodů: Palyza 21, Michal Svoboda 20, Lomax a Screen po 12 – Segu 26, Hruban 11, Brown 8.
Pardubice – Děčín 79:82 (27:17, 54:40, 62:60)
Nejvíce bodů: Bryant 19, Bonham, Moffatt a Stampley po 13 – Vyoral 15, Mortant 13, Timko 10.
Hradec Králové – Ústí nad Labem 95:111 (21:25, 43:56, 66:92)
Nejvíce bodů: Šinik 19, Ashby 17, Banks 15 – Blackwell 37, McGhee 27, Polynice 10.
Opava – Písek 77:88 (16:26, 42:43, 53:63)
Nejvíce bodů: Šiřina 15, Zbránek 12, Tucker 10 – Martin Svoboda 34, Šlechta 14, Čank 13.