Pardubice v domácí premiéře v Lize mistrů podlehly španělské Málaze

Basketbalisté Pardubic prohráli při domácí premiéře v Lize mistrů s Málagou 63:79. Připsali si tak druhou porážku poté, co před dvěma týdny nestačili v Itálii na Reggianu (65:82). Málaga navázala na vítězství na hřišti litevského Juventusu Utena (105:69). Další duel čeká Pardubice v úterý 3. listopadu ve Vilniusu proti Juventusu Utena.
Prohru dnes neodvrátil ani autor double double za 16 bodů a 11 doskoků Zed Key. O dva body méně dal Ryan Moffatt a Trey Bonham zaznamenal 10 bodů, osm doskoků a sedm asistencí. Nejlepším střelcem vítězů byl s 20 body Amine Noua, double double za 10 bodů a 11 doskoků si připsal Willy Hernangómez.
Beksa vedla jen jednou v úvodu, kdy otočila stav z 0:5 na 6:5 díky koši Keye, jedné šestce Kamila Švrdlíka a trojce Moffatta. Málaga však odpověděla devítibodovou sérií.
Přerušil ji dvěma proměněnými trestnými hody Nick Stampley. Do konce první čtvrtiny domácí snížili na rozdíl čtyř bodů, když se s klaksonem trefil za tři body Jakub Tůma.
Druhou desetiminutovku načal košem Key, ale otočit stav se Pardubicím nepodařilo. Naopak Amine Noua dostal Málagu do vedení už 30:23.
Beksa se opět přiblížila pěti body v řadě, soupeř však znovu zareagoval. Noua dal už svou čtvrtou trojku, po dvou šestkách Davida Kravishe se trefil z dálky i Kendrick Perry a Málaga vedla dvouciferným náskokem.
V 18. minutě po Keyově snížení přerušil zápas výpadek elektrického proudu. Po pauze navýšili Kravish a Noua před koncem poločasu na rozdíl 12 bodů.
Domácí před 4180 diváky měli začátek druhé půle dobrý a díky pasáži 7:3 upravili skóre. Přiblížili se dvakrát i na osm bodů, ale Málaga šestibodovou šňůrou opět odskočila a ztráta narůstala. Po trojce Jonathana Barreira to bylo už o 19 bodů, což byl nejvyšší náskok v utkání.
Ještě na konci třetí čtvrtiny se trefil z dálky Trey Bonham, ale Málaga větší snížení nepřipustila. Celkem čtyřikrát odskočila až na 18 bodů. V závěru Pardubice zkorigovaly na 63:76, poslední slovo měl ale trefou z perimetru Tyler Kalinoski.