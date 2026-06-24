Basketbal

Satoranský s Veselým titul s Barcelonou nevybojovali, slaví Valencie


24. 6. 2026Aktualizovánopřed 52 mminutami|Zdroj: ČT sport, ČTK
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Poslední koš Jana Veselého a loučení s diváky
Zdroj: ČT sport

Tomáš Satoranský s Janem Veselým na titul s Barcelonou ve španělské lize nedosáhli. Valencie zvítězila ve čtvrtém finále 108:84, sérii vyhrála 3:1 a slaví svůj druhý titul v této soutěži. Barcelona na trofej čeká od roku 2023, kdy u zisku titulu byli oba čeští basketbalisté.

Šestatřicetiletý Veselý už v květnu oznámil, že po sezoně ukončí kariéru. Při posledním střídání dvě a půl minuty před koncem mu zaplněná hala vzdala hold potleskem vestoje a při příchodu na lavičku se objímal se spoluhráči. Dojetí přemohlo i kapitána Satoranského.

V posledním zápase v dresu Barcelony Veselý odehrál přes 24 minut a nasbíral 12 bodů a osm doskoků. Satoranský přidal za necelých 19 minut na hřišti tři body a tři asistence.

Nejlepším střelcem zápasu byl jejich spoluhráč Kevin Punter s 26 body, vítěze táhl Jean Montero s 23 body.

Nyní je ještě ve hře účast Jana Veselého v červencové kvalifikaci národního týmu mistrovství světa ve Švédsku a doma s Estonskem. Za reprezentaci nastoupil naposledy na MS v září 2022 v Praze a Berlíně.

„Honza oznámil konec kariéry a my se s ním teď snažíme mluvit o tom, zda by si ji nechtěl ještě o dvě utkání prodloužit. Z jeho strany žádné potvrzení nebo příslib nepadly, nicméně my tuhle možnost nechceme vyloučit a vše si definitivně řekneme po finále ACB ligy,“ uvedl generální manažer reprezentace Jiří Welsch.

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