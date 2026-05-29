Druhý finalista NBA vzejde až z rozhodujícího sedmého zápasu. Basketbalisté San Antonia v semifinále porazili doma 118:91 Oklahomu a sérii s obhájci titulu srovnali na 3:3. Sedmý zápas se bude hrát v Oklahoma City v neděli a vítěz ve finále nastoupí proti New Yorku. Knicks v semifinále nedali šanci Clevelandu, který vyřadili 4:0 na zápasy. První finále je na programu 4. června.
Spurs šli od začátku za vyrovnáním. V utkání ani jednou neprohrávali a vypracovali si náskok až o 28 bodů. Odpor hostů definitivně zlomili ve třetí čtvrtině díky sérii 22:0, po které se dostali do vedení 92:64.
Lídrem vítězů byl Victor Wembanyama, který po nepovedeném vystoupení v pátém zápase nasbíral 28 bodů a 10 doskoků. Se 17 body a devíti asistencemi mu sekundoval Stephon Castle, 12 bodů nastřílel Devin Vassell a deset Julian Champagnie.
„Byli jsme na hraně a to jako by odstranilo z naší hry všechny takové ty malé chyby,“ řekl Wembanyama. „Byli jsme přitlačení ke zdi a museli jsme bojovat. Větší šanci se předvést nedostanete,“ dodal.
Za Thunder, kteří třetí část prohráli 13:32, dal 15 bodů Shai Gilgeous-Alexander, Jared McCain přidal 13 bodů a Chet Holmgren zaznamenal deset bodů a 11 doskoků. Do sestavy se po zranění vrátil Jalen Williams a za deset minut dal jeden bod.