Oklahoma City v pátém semifinále play-off NBA porazila 127:114 San Antonio. V sérii se obhájci titulu ujali vedení 3:2 na zápasy a jedno vítězství je dělí od postupu do finále.
Thunder napravili nevýrazný výkon z předchozího zápasu, ve kterém dali jen 82 bodů. „Odehráli jsme mnohem lepší zápas. Poučili jsme se a bojovali jsme na obou koncích hřiště,“ řekl trenér Oklahomy Mark Daigneault.
Domácí táhl Shai Gilgeous-Alexander, který dal 32 bodů. Do zápasu přitom nevstoupil nejlépe. „Kdyby v první čtvrtině bylo na palubovce takových jako já pět, tak prohráváme o dvacet bodů,“ uvedl. „Takhle už nikdy nesmím zápas začít,“ dodal.
Další výborný výkon v roli střídajícího hráče podal Alex Caruso, jenž přispěl k vítězství 22 body. Právě náhradníci Thunder hrají zatím v sérii důležitou úlohu – v pěti zápasech přestříleli své protějšky 257:127.
„Máme na lavičce dobré hráče, oni taky. Víme, že můžeme pro tým něco uhrát,“ řekl Caruso. „Myslím, že jsme odvedli dobrou práci, ať už tam byl kdokoli,“ uvedl dvojnásobný šampion NBA.
Svůj nejhorší zápas v sérii odehrál hvězdný pivot San Antonia Victor Wembanyama, který dal 20 bodů, když proměnil jen čtyři z 15 střel z pole. Při 12 trestných hodech byl bezchybný. Frustrovaný francouzský hráč po utkání odmítl mluvit s novináři.
Na jeho ubránění měl velkou zásluhu Isaiah Hartenstein. „Byla to týmová práce,“ uvedl německý pivot. „Nikdo nedokáže sám zastavit žádného skvělého hráče. Musíte mu to ztížit, aby neměl nic zadarmo. Prostě jsme to zvládli,“ řekl Hartenstein, jenž zaznamenal 12 bodů a 15 doskoků.
Za San Antonio dal 24 bodů Stephon Castle, dalších 22 přidal Julian Champagnie. Spurs navíc doplatili i na mizernou střelbu za tři body, když proměnili jen 12 z 41 pokusů.
„Chybělo nám od všeho trochu,“ prohlásil trenér San Antonia Mitch Johnson. „Abychom porazili soupeře takového kalibru, navíc na jeho hřišti, tak na to potřebujeme být o dost lepší,“ dodal.
Závěr třetí čtvrtiny přinesl i kontroverzní momenty. Spurs se zlobili za neodpískané bránění obroučky i za špatně posouzený aut.
Johnson po něm marně žádal o trenérskou výzvu a dostal technickou chybu. „Řekli mi, že mě prostě neviděli,“ řekl trenér.