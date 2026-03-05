Jasná výhra o 32 bodů. Nymburk zvítězil v repríze loňského finále ligy basketbalistů nad Brnem 92:60 a upevnil si vedení v nadstavbové skupině A1. V severočeském derby Ústí nad Labem porazilo Děčín 78:70. Pražský souboj ve skupině A2 zvládl lépe USK, který doma zdolal Slavii 79:72 a přerušil její sérii čtyř vítězství.
Repríza finále vyzněla jednoznačně pro Nymburk
Nymburk si poradil snadno s Brnem i bez zraněného Ondřeje Sehnala a po odchodu střelce Sir'Jabariho Rice do španělské ligy. Úřadující vicemistři nezopakovali výkon z lednového prvního čtvrtfinále Českého poháru, v němž dokázali české šampiony porazit.
Matěj Svoboda přispěl k vítězství favorita 18 body a osmi doskoky. V brněnském dresu se představil v dobrém světle debutující rozehrávač Tevin Olison, jenž byl se 17 body nejlepším střelcem hostů. Za Nymburk nastoupil v lize poprvé osmnáctiletý syn trenéra Orena Amiela Bar.
„Paradoxně to, že teď chybí rozehrávač, nám může pomoci do budoucna. Fanda Rylich, Jarda Bohačík, Matěj Svoboda i další se více podílejí na tvorbě hry a jsou více na míči, mají větší zodpovědnost a to vše je může ještě posunout,“ uvedl kouč Amiel. „Těší mě i to, jak tým přistupuje k mladým hráčům z akademie, kterým radí a neustále je podporují. Jedním z těch mladých hráčů je můj syn, ale v zápase jsem jen jeho trenér. Až po zápase si zajdeme na večeři a mohu být pyšný na to, že dal i body a hrál sebevědomě.“
V týmu Děčína sehrál výraznou roli šestnáctiletý Marek Houška. Talentovaný hráč při absenci zraněného Tadeáše Slowiaka a nemocného Poshe Alexandera strávil na rozehrávce téměř 17 minut a 11 body si ve svém osmém utkání v NBL vytvořil osobní maximum.
„Prohra nás nesmírně mrzí, protože derby by se mělo vždy vyhrávat,“ řekl Houška. „Do utkání jsme nevstoupili ideálně, a i když jsme měli velmi dobrý nástup do druhého poločasu, opět jsme si soupeře nechali utéct. Vlastně jsme po celou dobu tahali za kratší konec, což byl rozhodující faktor. Doufám, že v příštím domácím derby se karta obrátí.“
Ústí porazilo regionálního rivala stejně jako v lednu a překlopilo vzájemnou bilanci v této sezoně na 2:1. V tabulce skupiny A1 vystřídalo Děčín na čtvrtém místě.
Slávisté utrpěli první porážku po příchodu kouče Nenada Miloševiče na konci ledna. „Dneska se nám hodně nedařilo ofenzivně, byl to celý zápas docela chaos. A bohužel nás potopil doskok,“ uvedl reprezentační pivot a bývalý hráč USK David Böhm. „USK hrál dobře. Bylo vidět, že věděli, co chtějí hrát. My máme co zlepšovat,“ dodal.
Výsledky nadstavby basketbalové ligy mužů
Skupina A1 – 7. kolo:
Nymburk – Brno 92:60 (21:8, 45:22, 72:42)
Nejvíce bodů: Matěj Svoboda 18, Shumate 15, Santos-Silva a Rylich po 11 – Olison 17, Jelínek 12, Cisarik 10.
Ústí nad Labem – Děčín 78:70 (22:15, 41:33, 64:56)
Nejvíce bodů: Vyoral 15, Pecháček, Potoček a Johnson po 13 – Štěrba 15, Šturanovič a Davis po 13.
Skupina A2 – 6. kolo:
USK Praha – Slavia Praha 79:72 (19:19, 42:40, 63:57)
Nejvíce bodů: Wright 21, Tainamo 14, Montgomery 11 – Jones 23, Lufile 16, Böhm 13.
Hradec Králové – Olomoucko 92:77 (23:22, 46:41, 73:55)
Nejvíce bodů: Roub 21, Chatman 18, Synáček 14 – Andre 22, Nelson 12, Filewich 11.