Chtěli se s legendou rozloučit ve velkém a potřebovali přitom zvítězit o dvanáct bodů. Oba tyto cíle čeští basketbalisté dotáhli do perfektní koncovky. Svěřenci trenéra Luboše Bartoně ovládli druhý poločas domácí odvety s Belgií a výhrou 82:65 se přiblížili postupu z předkvalifikace o ME. Tomáš Satoranský se s reprezentací rozloučil 9 body, 6 doskoky a 11 asistencemi.
Po srpnové porážce v Ostende 81:92 překlopili čeští reprezentanti skóre ze vzájemných zápasů na svou stranu a k udržení prvního místa ve tříčlenné skupině G jim stačí vyhrát ve čtvrtek 25. února v Norsku. Double double za 13 bodů a 12 doskoků zaznamenal Martin Peterka a byl společně s Martinem Svobodou nejlepším střelcem vítězů. Sedmnáctiletý talent Marek Houška se při reprezentačním debutu v soutěžním zápase blýskl 10 body. Za Belgii dal 16 bodů Aubin Gateretse.
Belgičané po šestibodové šňůře vedli v úvodu 10:6. Stejnou sérií otočili skóre domácí díky čtyřem bodům Peterky a smeči Tomáše Kyzlinka. Belgie zareagovala trojkami bývalého hráče Nymburka Retina Obasohana a Noela Colemana. Do konce první čtvrtiny Češi otočili stav. Prosadil se parádním průnikem Houška a z dálky se trefil Jan Zídek.
Na začátku druhé desetiminutovky zařídili Adam Kejval s Houškou náskok 24:20. Ve 24. minutě se poprvé prosadil bodově Satoranský, který proměnil jeden ze dvou trestných hodů na 25:22. Belgičané opět srovnali krok. Pak vrátil domácím náskok trojkou Kyzlink, Coleman však pěti body v řadě zase posunul do vedení hosty. Na Zídkovu druhu trojku odpověděl také trefou z dálky Obasohan. Těsné poločasové zařídil Belgii trestným hodem Andy van Vliet.
Ve 23. minutě se Satoranský trefil i ze hry. Na úspěšný trojkový pokus navázal hned zakončením z pozice pod košem. Po jednom úspěšném trestném hodu Richarda Bálinta pak po Satoranského už osmé asistenci v duelu natáhl Peterka střelou z dálky českou šňůru na devět bodů a bylo to 49:43. Češi dominovali a po Obasohanově trojce předvedli dokonce sérii 12:0.
Na konci závěrečné čtvrtiny sice čtyřmi body snížil Gateretse, ale Češi navyšovali rozdíl. Po Houškově koši a Bálintových dvou trojkách za sebou už činil náskok 19 bodů. Belgie se vrátila do hry o skóre osmi body v řadě.
Zareagovali na to třemi body Satoranský a jednou šestkou Houška, který po koši Gateretseho navíc trojkou 35 sekund před koncem pojistil vedení na 79:63. Češi potřebný náskok udrželi a zápas uzavřel dvěma trestnými hody Bálint. Po zápase si tak mohli Češi vychutnat ceremoniál s rozlučkou Satoranského.
Česko – Belgie 82:65 (17:16, 35:36, 61:50)
Česko – Belgie 82:65 (17:16, 35:36, 61:50)
Sestava a body Česka: Peterka, Martin Svoboda po 13, Bálint 12, Satoranský 9, Hanzlík 2 – Houška 10, Kyzlink 9, Zídek 8, Sehnal 3, Kejval 2, Husták 1.
Nejvíce bodů Belgie: Gateretse 16, Bleijenbergh 15, Coleman, Obasohan po 11.
Fauly: 18:25. Trestné hody: 25/14 – 11/6. Trojky: 10:9. Doskoky: 47:42.