Čeští basketbalisté se v duelu předkvalifikace mistrovství Evropy pokusí proti Belgii smazat ztrátu po srpnové porážce 81:92. S reprezentační kariérou se v utkání rozloučí rozehrávač Tomáš Satoranský. Přímý přenos sledujte od 17:30 na ČT sport a ČT sport Plus.
Svěřenci trenéra Luboše Bartoně potřebují nejen vyhrát, ale vylepšit si i skóre ve vzájemných duelech natolik, aby měli boj o první místo v tříčlenné skupině G před únorovým závěrečným zápasem v Norsku ve svých rukách.
Do hlavní fáze kvalifikace postoupí jen vítěz skupiny. Druhý a třetí tým čeká další boj o postup příští rok, kdy se bude hrát ve dvou skupinách po čtyřech a dvou po třech o poslední čtyři postupová místa. Zajistí si je jen vítězové z turnajů, které se odehrají mezi 24. červencem a 11. srpnem. Češi po prohře s Belgií porazili na Královce Norsko 108:97 po prodloužení.
Nominace basketbalistů na Belgii
Nominace basketbalistů na Belgii
Rozehrávači: Tomáš Satoranský (Hapoel IBI Tel Aviv BC, Izrael), Ondřej Sehnal (King Štětín, Polsko), Marek Houška (BK ARMEX ENERGY Děčín)
Křídla: Richard Bálint (Bamberg Baskets, Německo), Tomáš Kyzlink (USK Praha), Ondřej Hanzlík (Gipuzkoa San Sebastian, Španělsko), Kryštof Davídek (BA Nymburk/CZ ACADEMY)
Pivoti: Martin Peterka (MKS Dabrowa Gornicza, Polsko), Martin Svoboda (Sršni Photomate Písek), Jan Zídek (Ourense Baloncesto, Španělsko), Ondřej Husták, (Bilbao Basket, Španělsko), Adam Kejval (Basquet Menorca, Španělsko)
Na rozdíl od srpnového zápasu je v kádru Belgie i rozehrávač Retin Obasohan z Burgosu, bývalý hráč Nymburka ale nezasáhl do čtvrtečního vítěznému duelu proti domácímu Norsku (94:81). Podle Bartoně je belgický kádr podobně silný jako při minulém souboji.
„Budou tam mít Retina Obasohana, kterého dobře známe. Nevím přesně, v jaké je formě, ale dobře víme, že to je hráč, který dokáže být velmi nepříjemný i fyzicky, což nám může dělat problémy. Na druhou stranu si nemyslím, že je úplně tak technicky vybavený. Každopádně je to další článek, na který si musíme dát pozor,“ řekl Bartoň.
„Očekávám podobný zápas z jejich strany jako tam. Je to spíš o nás, protože jestli chceme být konkurenceschopní, tak musíme být mnohem lepší, pozornější v obraně. Myslím si, že naše obrana v tranzici byla velmi špatná a celkově si myslím, že ten zápas se nám nepovedl od začátku do konce. Takže spíš je to o nás než o soupeři,“ konstatoval Bartoň.
Jak může být náročné smazat ztrátu 11 bodů, je podle kouče těžké říct. „Jsou to dva týmy a každý může hrát velmi dobře, nebo naopak. Takže pak taky záleží, komu to sedne. My jsme tým, který se musí trefit z dálky. My nemáme podkošové hráče, kteří jsou dominantní. Nemáme hráče jeden na jednoho, nemáme skvělé atlety, kteří by mohli presovat a těžit z nějaké fyzické hry. My musíme hrát kompaktně, musíme hrát spolu a dobře si vytvořit střelecké pozice a ty pak proměňovat,“ uvedl Bartoň.
„Jakmile tyhle střely proměňujeme, tak vypadáme velmi dobře. Budeme se snažit zlepšit obranu, ale když se podíváme na celou soupisku, na všechny naše lepší hráče, tak ani nikdo není úplně specialista obranář. Takže hledat nějaký skvělý recept, když nemáme v týmu skvělé obránce... Klíč je v tom, abychom hráli co nejvíce kompaktně v útoku, a musíme se trefit,“ řekl kouč.
Sílu by měl týmu dodat pětatřicetiletý lídr Satoranský, který se naposledy představil 1. března v Jihlavě v duelu kvalifikace o mistrovství světa proti Slovinsku a při porážce 84:86 zaznamenal 15 bodů, devět asistencí a sedm doskoků. „Je to určitě lídr, který ten tým vedl třináct let nebo jak dlouho, možná déle. Nechci na to úplně sázet a myslím si, že všichni ostatní hráči k tomu musí přidat to svoje. Každopádně dobře víme, že v minulosti ty zápasy s ním a bez něj byly jako noc a den,“ uvedl Bartoň.
Klíčové podle něj je, aby se tým při Satoranského velkolepé rozlučce soustředil hlavně na samotný zápas a výkon. „Chceme, aby na Královce byla naše příjemná atmosféra. Každopádně ten tlak tady bude ze všech stran a já si myslím, že nejdůležitější – a to je moje práce – je, aby se ti kluci soustředili hlavně na to, co je hned v ten daný okamžik. A to nejenom v útoku, ale i v obraně, abychom neklopili hlavy,“ konstatoval Bartoň.
„To se nám stávalo v minulých zápasech jak v Belgii, tak i s Norskem doma, že jsme párkrát netrefili a místo toho, abychom zapnuli a bránili, tak jsme sklopili hlavy a bralo nám to vítr z plachet. A to jsou věci, do kterých se nesmíme dostat. A já doufám, že to jádro těch nejdůležitějších osmi devíti hráčů, co tady jsou, to splní,“ dodal Bartoň.