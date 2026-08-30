Basketbalisté udolali v předkvalifikaci ME Norsko až v prodloužení

Čeští basketbalisté porazili v předkvalifikaci ME v Praze Norsko 108:97 po prodloužení a ve druhém utkání skupiny G si připsali první výhru. Ve čtvrtek podlehli svěřenci trenéra Luboše Bartoně v Ostende Belgii 81:92. K úspěchu pomohl 22 body kapitán Martin Peterka a o bod méně si připsal Martin Svoboda, nejlepším střelcem poražených byl s 31 body Harald Frey.
„Nevím, jestli jsem zažil něco podobného. Jako trenér rozhodně ne. Navíc proti soupeři, kterého jsme měli s přehledem porazit. První poločas tomu odpovídal. Aktuální myšlenky jsou, že jsem rád za vítězství,“ řekl po utkání Bartoň, jehož tým vedl v úvodu třetí čtvrtiny o 19 bodů.
Norové začali zápas dvěma úspěšnými šestkami Milovana Saviče, trojkou odpověděl Peterka a následovalo přetahování o vedení.
V 6. minutě po trojce Tomáše Kyzlinka a koši Jana Zídka sice odskočili domácí na 17:13, ale Norové následně předvedli pasáž 7:1 a vedli.
Po koších Matěje Svobody, Jana Zídka a trestném hodu Martina Svobody to bylo 23:20 a po trojce Freye vrátil před koncem první čtvrtiny domácím náskok Peterka.
Na začátku druhé desetiminutovky získal Norsku vedení Frey, který byl před svým úspěšným pokusem faulován a proměnil i šestku.
Češi ale potom předvedli dvanáctibodovou sérii, kterou načal trojkou Kyzlink, čtyřmi body se na ní podílel Matěj Svoboda, třemi Martin Svoboda a dvěma Luboš Kovář.
Po koši Larse Espeho a trojce Chrise-Eboua Ndowa Norové snížili na 31:37. Češi však postupně opět navyšovali rozdíl a po úspěšném pokusu Ondřeje Sehnala a trestných hodech Peterky vedli v poločase 57:40.
Po pauze skóroval Martin Kříž a byl z toho nejvyšší náskok v utkání o 19 bodů. Třetí čtvrtina ale patřila týmu trenérky Susie Heede-Andersenové. Šesti body za sebou zkorigoval stav Frey.
Sérií 9:0, při které si připsal pět bodů Savič, pak Norové snížili nejdříve na 58:63 a na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny Frey s Mikkeleem Kolstadem přiblížili hosty už na dva body.
Na Sehnalovu trojku opět hosté zareagovali a dvakrát se dostali už jen na bod. Ve 36. minutě Sjölund trefou z perimetru vyrovnal na 75:75 a na koš Martina Svobody odpověděli Norové pěti body za sebou, takže vedli 80:77. V dramatické koncovce čtvrté čtvrtiny ale 7,7 sekundy před koncem vynutil trojkou nastavení Richard Bálint.
Hned další pak prodloužení načal, a třebaže vzápětí Sehnal proměnil jen jeden ze tří trestných hodů, Češi drželi náskok, který podpořil už svou čtvrtou trojkou v utkání Peterka.
Celkem sedmi šestkami si domácí udržovali bezpečné vedení, vítězství o 11 bodů v historicky prvním vzájemném souboji pečetil po Sehnalově nabídce Peterka.
„Je ale vidět, že tým se hledá, hledá své lídry. Hráče, kteří jsou schopni hrát, když to v útoku nejde. To bylo vidět v přípravě, v Belgii i dnes. Jsem ale šťastný za výhru. Po Belgii tam byla reakce. Poslední dva dny jsem byl naprosto spokojený s přípravou. Dnes ale bylo vidět, co s hráči udělá tlak,“ dodal Bartoň k duelu před 1652 diváky.
Další zápas čeká basketbalisty 29. listopadu doma proti Belgii a potom se představí 25. února v Norsku. Přímo do hlavní fáze kvalifikace postoupí jen vítěz tříčlenné skupiny.
Česko – Norsko 108:97 po prodloužení (25:23, 57:40, 66:62, 90:90)
Česko – Norsko 108:97 po prodloužení (25:23, 57:40, 66:62, 90:90)
Fauly: 30:36. Trestné hody: 40/30 – 39/32. Trojky: 12:11. Doskoky: 49:33.
Sestava a body Česka: Peterka 22, Martin Svoboda 21, Bálint 16, Sehnal 15, Samoura 2 – Zídek 10, Kříž 8, Kyzlink, Matěj Svoboda po 6, Kovář 2, Smažák, Sýkora.
Nejvíce bodů Norska: Frey 31, Ndow 23, Savič a Sjölund po 15.