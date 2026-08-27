Češi začali boj o postup na Eurobasket porážkou v Belgii

Čeští basketbalisté podlehli v úvodním utkání skupiny G předkvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2029 v Ostende domácí Belgii 81:92. Porážku neodvrátil ani 20 body Richard Bálint. Nejlepším střelcem vítězů byl s 22 body Vincent Kesteloot. Double double zaznamenal s 13 body a 11 asistencemi Niels Van Den Eynde. Z tříčlenné skupiny postoupí do hlavní části kvalifikace jen vítěz a druhý tým bude mít možnost reparátu. V neděli přivítají svěřenci trenéra Luboše Bartoně v Praze na Královce Norsko, přímý přenos sledujte od 17:20 na ČT sport a ČT sport Plus.
Český tým se dočkal prvního koše z pole až po třech minutách a 49 sekundách. Do doby, než se to povedlo z podkošového prostoru Martinu Svobodovi, nabral ztrátu 3:9, když Patrick Samoura proměnil dvě šestky a kapitán Martin Peterka jednu.
Domácí pak předvedli desetibodovou šňůru, kterou přerušil dvěma úspěšnými trestnými hody Jan Zídek. Po trojce Andyho van Vlieta už vedli Belgičané o 15 bodů, ale Bartoňův výběr díky trefám z perimetru Zídka a Bálinta do konce první čtvrtiny snížil na 13:24.
Na začátku druhé desetiminutovky hosté poprvé v zápase slavili dvě trefy za sebou díky Zídkově trojce a koši Martina Svobody.
Ve 13. minutě faulovaný Matěj Svoboda po úspěšném zakončení dal i šestku a zkorigoval na 21:28, jenže Belgie znovu odskočila osmibodovou šňůrou, kterou podpořili trefami z dálky Van Vliet a Van Den Eynde.
Domácí se opět ještě třikrát dostali do náskoku o 15 bodů, před poločasem snížil trefou z perimetru Matěj Svoboda na 33:45.
Po pauze přidali dvě trojky za sebou Ondřej Sehnal a Bálint, čímž se Češi přiblížili na šest bodů. Další pasáž Belgie i přes další úspěšný Sehnalův pokus z dálky ovládla 8:3.
A když na Peterkův úspěšný pokus z perimetru domácí odpověděli sedmibodovou sérií, byl rozdíl opět 15 bodů a dále narůstal. Po čtvrté trojce Van Vlieta v utkání to bylo po třetí čtvrtině už 70:52.
Po další střele z dálky Van Den Eyndeho vedli Belgičané nejvyšším náskokem v utkání o 21 bodů. O zkorigování stavu na 63:75 se postaral 11 českými body za sebou Bálint, domácí ale šesti body v řadě opět odskočili.
Bálint svou pátou trojkou večera snížil na 72:82, v závěru po zaváhání domácích snadno zkorigoval Peterka na osmibodový rozdíl, ale trojkou s klaksonem zakončil zápas Van Den Eynde.
Belgie – Česko 92:81 (24:13, 45:33, 70:52)
Belgie – Česko 92:81 (24:13, 45:33, 70:52)
Fauly: 26:27. Trestné hody: 24/17 – 29/22. Trojky: 9:11. Doskoky: 44:37.
Nejvíce bodů Belgie: Kesteloot 22, Van Vliet 16, Van Den Eynde 13.
Sestava a body Česka: Bálint 20, Peterka 14, Sehnal, Martin Svoboda oba 10, Samoura 4 – Zídek 14, Matěj Svoboda 7, Kyzlink 2, Kovář, Kříž, Sýkora.