Bálint: S naší hrou můžeme porazit každého. Ale tohle nebyl dobrý týmový výkon

Křídelník Richard Bálint stejně jako na přípravném Supercupu v Hamburku potvrdil i v úvodním duelu předkvalifikace o mistrovství Evropy v roce 2029 v Ostende proti Belgii střeleckou formu, ale 20 body neodvrátil porážku 81:92. Mrzelo jej, že čeští basketbalisté nepodali výkon podle svých představ, který by jim přinesl lepší výsledek. Přímý přenos utkání s Norskem sledujte v neděli od 17:20 na ČT sport a ČT sport Plus.
„Když budeme hrát naši hru, tak můžeme tady v té kvalifikaci porazit každého. Ale to jsme nehráli. Každý jsme si chtěli zkusit něco sám a prostě to nebyl dobrý týmový výkon,“ řekl Bálint.
Věří ve zlepšení do nedělního duelu v Praze s Norskem. „Musíme víc bránit, 92 bodů je hrozně moc. Musíme začít do obrany, musíme si říct nějaké základní věci, jak v obraně rotovat, aby nám nedávali lay-upy. V útoku prostě jenom si víc trošku posouvat míč a hrát spolu,“ prohlásil.
V Hamburku dal proti Němcům 27 bodů a proti Turkům 15 bodů. Dnes byl nejlepším střelcem českého týmu, přestože v prvním poločase dal jen tři body za jednu úspěšnou trojku ze tří a za dva body neuspěl ani v jednom ze tří pokusů.
„Prvních pár střel jsem si vzal možná i na sílu a nespadly, i když jsem si myslel, že spadnou. Samozřejmě, že když se pak dostanete do takového flow a začne to padat, tak se hraje líp. Ale první poločas jsem se trochu hledal,“ uznal Bálint.
V úvodu čekali Češi téměř čtyři minuty na úspěšnou střelu z pole. „Měli jsme špatný vstup. Myslím si, že jsme do toho zápasu vstoupili laxně, že jsme to chtěli ostřelovat. Včetně mě. Byly z toho dlouhé doskoky a oni z toho běhali dopředu. To způsobilo tu počáteční ztrátu deseti bodů a pak se to nějak tahalo okolo těch deseti bodů, ale nemohli jsme to zvrátit,“ konstatoval Bálint.
Když už se tým kouče Luboše Bartoně přiblížil k lepšímu stavu, začal opětovně ztrácet. „Myslím si, že ten zápas nám celkově nevyšel. Kdybychom dali pár střel navíc, které normálně padají a měly spadnout, protože byly otevřené po dobře posunutém balonu, tak si myslím, že by se zápas úplně otočil. Ale zase jsme nedávali střely, byly dlouhé doskoky a oni běhali nebo dávali těžké střely. Vždycky když jsme se dotáhli, tak oni dali nějakou střelu a to nás vždycky zlomilo,“ prohlásil Bálint.
Podle něj tým nehrál tak jako při testech se silnými soky Německem a Tureckem. „Náš pohyb míče nebyl takový jako třeba v Hamburku, ten přechod byl nějaký pomalejší a moc jsme se do toho nedostali,“ prohlásil Bálint.
Věří nicméně, že se ztráta 11 bodů dá v domácí odvetě stáhnout. „Myslím, že když budeme doma hrát solidně spolu, tak ten zápas o dvacet můžeme vyhrát úplně v pohodě,“ dodal Bálint.