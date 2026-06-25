Konec barcelonské éry i pro Satoranského? Musím si to promyslet, nepotvrdil zatím

Svoji kapitolu v dresu katalánského celku s posledním finálovým zápasem ukončil již Jan Veselý, pro něhož to byl zároveň i poslední klubový zápas kariéry. Spekulace o odchodu druhého českého reprezentanta ve službách Barcelony, Tomáše Satoranského, sám kapitán týmu po skončení série ani nevyvrátil, ani nepotvrdil. Prvně si chce po náročné sezoně odpočinout a poté si vše důkladně promyslet.
„Nevím, promiňte, musím si to promyslet. Nejdřív pojedu na dovolenou,“ řekl kapitán týmu Satoranský na otázku ohledně setrvání v Barceloně. Spekuluje se, že o jeho služby má zájem Crvena zvezda Bělehrad.
Přiznal, že se čtyřleté angažmá v Barceloně nevyvíjelo podle očekávání, s nímž se v roce 2022 do klubu po působení v NBA vracel. Po první sezoně sice slavil domácí titul, svou první velkou trofej v kariéře, vedení klubu pak ale podle něho udělalo několik nešťastných rozhodnutí, která zcela změnila směřování týmu. Ambice na boj o trofeje v Evropské lize, s nimiž se ze zámoří vracel, tak zůstaly nenaplněny.
Po vítězné sezoně totiž nečekaně skončil trenér Šarunas Jasikevičius a odešel i klíčový chorvatský pivot Nikola Mirotič. „Myslel jsem, že budeme mít dlouhodobý projekt. Taková byla představa. Myslel jsem si, že Šaras a Mirotič tu budou mnohem déle,“ řekl Satoranský. „Vůbec jsem to nečekal. Někdy na to lidé zapomínají, ale Šarasovým odchodem jsme ztratili jednoho z nejlepších trenérů,“ dodal.
Transformace týmu se Barceloně příliš nevydařila, což se podepsalo na výkonech, Satoranský byl navíc často jediným klasickým rozehrávačem. „Moje minutáž nebyla v posledních třech letech dobře rozložená. Je to samozřejmě i kvůli tlaku a očekávání tady, ale na pozici rozehrávače jsem byl hodně osamocený. Takových zápasů bylo až moc,“ řekl.
Jeho angažmá poznamenaly i zdravotní problémy, v závěru sezony ho srazilo zranění zad. Přišel kvůli němu o první duel finálové série a její zbytek pak dohrával se sebezapřením. „Zranění zad, nejhorší jaké jsem měl, přišlo v nejhorší možnou dobu,“ konstatoval.
Návratu do Barcelony ale nelituje. „Chci věřit, že ne všechno se měří vítězstvími, i když v Barce to tak je. Vím, že jsem do toho dal všechno, a odcházím s určitým klidem. Ale vždycky si budu pamatovat, že vyhrát jen jeden titul je katastrofa,“ dodal.