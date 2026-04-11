Basketbalisté Portlandu vyhráli v NBA klíčový duel s Los Angeles Clippers 116:97 a kolo před koncem základní části se dostali právě před pátečního soupeře na osmé místo v Západní konferenci zaručující snadnější cestu předkolem play-off. Trail Blazers, kterým stále chybí zraněný Vít Krejčí, stačí k udržení osmého místa porazit v posledním zápase Sacramento. Clippers budou hrát s Golden State.
Portland ztrácel na Clippers jednu výhru, proto nutně potřeboval páteční zápas zvládnout. A přestože kromě Krejčího postrádá i jednu ze svých hvězd Jeramiho Granta, od začátku si šel za vítězstvím. Jedenáct minut před koncem sice Clippers na chvíli vedli 88:86, ale pak Trail Blazers vzali zápas do svých rukou a zejména díky Denimu Avdijovi vyhráli poslední čtvrtinu 30:13. Avdija dal v zápase 35 bodů.
Portland potřebuje osmou příčku udržet, aby v předkole měl dva pokusy na jedno vítězství zajišťující postup do play-off. Pokud by klesl na deváté místo, musel by vyhrát dva zápasy po sobě, aby postoupil do vyřazovacích bojů.
Obhájci titulu z Oklahomy City prohráli v Denveru 107:127, když oba týmy šetřily své opory. Nuggets k 11. výhře za sebou dovedl zejména zkušený litevský pivot Jonas Valančiunas s 23 body a 17 doskoky. Valančiunas nastoupil v základní sestavě místo Nikoly Jokiče, který kvůli bolavému zápěstí nehrál a hrozí mu, že nebude zařazen mezi kandidáty na individuální ocenění, kde patří mezi favority na cenu pro nejužitečnějšího hráče. Srbský pivot odehrál jen 64 zápasů místo potřebných 65. V posledním kole musí odehrát alespoň 20 minut, aby mohl o cenu MVP usilovat.
To je důvod, proč v pátek i přes menší zranění nastoupil Victor Wembanyama. Francouzský pivot San Antonia odehrál 65. utkání a aktuálně je spolu se Shai Gilgeousem-Alexanderem největším kandidátem na MVP a zároveň pravděpodobně získá cenu pro nejlepšího obránce. K výhře 139:120 nad Dallasem pomohl 40 body a 13 doskoky.
Boston si pojistil druhé místo v tabulce Východní konference, když vyhrál 144:118 nad New Orleans. V zápase trefil 29 trojek, co je vyrovnaný rekord NBA. Povedlo se mu to už podruhé, 29 trojek v zápase dalo také Milwaukee v roce 2020 a v tomto ročníku i Memphis. Celtics stříleli trojky s úspěšností 49 procent. Zpoza trojkové čáry se trefilo hned deset hráčů Bostonu, Sam Hauser dal osm trojek.
Los Angeles Lakers vyhráli 101:73 nad Phoenixem, k čemuž LeBron James přispěl 28 body a 12 asistencemi. Jednačtyřicetiletý nejlepší střelec historie NBA se stal teprve čtvrtým hráčem v dějinách soutěže, který pokořil hranici 12 tisíc asistencí. Dosud se to povedlo jen Johnu Stocktonovi (15 806 asistencí), Chrisu Paulovi (12 552) a Jasonu Kiddovi (12 091).
Lakers drží čtvrtou příčku v Západní konferenci před Houstonem, který prohrál s Minnesotou 132:136. Nepomohlo mu ani 41 bodů Amena Thompsona, který si vylepšil osobní maximum.
Atlanta si na Východě zajistila přímou účast v play-off, když zvítězila 124:102 nad Clevelandem. Už nemůže klesnout na horší než šestou příčku, kterou drží Toronto se stejnou bilancí, jako má sedmé Orlando. Floridský tým zvítězil 127:103 nad Chicagem a pátou výhrou v řadě udržel naději na to, že se vyhne předkolu.
Milwaukee v souboji týmů bez šance na play-off zvítězilo 125:108 nad Brooklynem. A. J. Green k tomu pomohl 11 trojkami a 35 body si vytvořil osobní maximum. Stal se teprve třetím hráčem Milwaukee v historii, který v zápase nastřílel dvouciferný počet trojek.
Memphis nastoupil jen se šesti hráči a podlehl Utahu 101:147. Blake Hinson dal za Utah své maximum 30 bodů, další nováček Bez Mbeng přidal triple double za 27 bodů, 11 doskoků a 11 asistencí. Na triple double dosáhl i John Konchar s 11 body, 11 doskoky a 10 asistencemi a také hráč Memphisu Jahmai Mashack, který k 13 bodům přidal 15 doskoků a 14 asistencí.
Výsledky NBA
Charlotte – Detroit 100:118, Washington – Miami 117:140, Atlanta – Cleveland 124:102, Boston – New Orleans 144:118, Indiana – Philadelphia 94:105, New York – Toronto 112:95, Chicago – Orlando 103:127, Houston – Minnesota 132:136, Milwaukee – Brooklyn 125:108, San Antonio – Dallas 139:120, Utah – Memphis 147:101, Denver – Oklahoma City 127:107, Portland – LA Clippers 116:97, Sacramento – Golden State 124:118, LA Lakers – Phoenix 101:73