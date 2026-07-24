Rekordman LeBron James bude pokračovat v dresu Philadelphie

Nejlepší střelec v historii NBA LeBron James bude po odchodu z Los Angeles Lakers hrát za Philadelphii. Jednačtyřicetiletého basketbalistu čeká 24. sezona v soutěži, čímž vylepší vlastní rekord.
Dohodu s Philadelphií potvrdil Jamesův agent Rich Paul s tím, že čtyřnásobný nejužitečnější hráč ligy podepsal s klubem smlouvu na dva roky s hráčskou opcí v celkové hodnotě osm milionů dolarů (asi 169,6 milionu korun). V uplynulém ročníku James vydělal 53 milionů dolarů. Během kariéry v NBA si přišel na téměř 600 milionů dolarů.
„Tohle je moje poslední rozhodnutí. Nejdu tam kvůli penězům ani kvůli rodině. O co vlastně teď hraji? Pořád se chci obětovat. Pořád chci pracovat. Pořád chci dřít. Pořád chci soutěžit, vyhrávat a mít šanci zažít pocit ze zisku dalšího titulu,“ napsal James na sociálních sítích. „Věřím, že můžu pomoci Philadelphii 76ers stát se mistrem a jsem nadšený, že mohu dát impulz nové fanouškovské základně a ještě jednou naposledy vyrazit na tuhle neuvěřitelnou cestu,“ dodal.
Tým 76ers bude čtvrtým Jamesovým působištěm v lize. S Miami získal dva tituly v letech 2012 a 2013, k dalšímu dovedl Cleveland v roce 2016 při svém druhém angažmá v klubu a zatím naposledy slavil zisk trofeje před šesti lety s Lakers.
V Los Angeles strávil James osm sezon. Po uplynulém ročníku mu vypršela smlouva a stal se volným hráčem. V posledním ročníku zaznamenal v 60 zápasech základní části v průměru 20,9 bodu, 7,2 asistence a 6,1 doskoku, v deseti duelech play-off měl čísla 23,2 – 7,3 – 6,3.
Trojnásobný olympijský vítěz James vstoupil do NBA v roce 2003, kdy si jej jako jedničku draftu vybral Cleveland. Na kontě má rekordních 1622 zápasů a 43 440 bodů. V lize čtyřikrát získal ocenění pro nejužitečnějšího hráče sezony, v mistrovských letech obdržel cenu MVP i jako nejlepší hráč finále. Ve sbírce má 22 nominací do Utkání hvězd, v minulé sezoně poprvé po 21 letech chyběl v některém z All Star týmů, protože kvůli zdravotním problémům odehrál jen 60 místo potřebných 65 zápasů základní části.