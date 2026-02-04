Vít Krejčí nastoupil poprvé v dresu Portlandu po výměně z Atlanty, Trail Blazers však doma podlehli Phoenixu 125:130. Krejčí při debutu stihl odehrát 13 minut a vedle pěti bodů zaznamenal dva zisky a asistenci. Pro Portland, hrající bez zraněné hlavní hvězdy Deniho Avdiji, to byla šestá porážka za sebou.
Strakonický rodák zamířil do Portlandu před dvěma dny z Atlanty výměnou za Duopa Reatha a volby v draftu a hned při první příležitosti nastoupil k zápasu. Proti Phoenixu začal na lavičce a poprvé se dostal do hry po sedmi minutách, kdy Trail Blazers prožívali skvělý start do zápasu a vedli až o 19 bodů.
První dvě střely sice Krejčí minul, ale v závěru poločasu se do hry dostal znovu a trojkou zvyšoval na 66:58. Náskok Portlandu se však postupně snižoval a ve třetí části po třech trojkách Graysona Allena v řadě Phoenix skóre otočil. Krejčí pak sice na chvíli vrátil vedení zpět domácím, ale do posledních 15 minut hry už nezasáhl a z lavičky sledoval, jak Phoenix utíká až na 12 bodů. Portland sice ještě zabojoval a minutu před koncem se dotáhl na čtyři body, ale Suns si výhru pohlídali.
Oklahoma City přehrála Orlando 128:92 a připsala si čtyřicáté vítězství sezony. Obhájci titulu tak nadále vládnou celé soutěži. Shai Gilgeous-Alexander přispěl 20 body, přestože posledních 14 minut už nehrál. Dvacetibodovou hranici pokořil ve 121 zápasech v řadě a už jen pět mu jich chybí k vyrovnání rekordu Wilta Chamberlaina, který dal přes dvacet bodů ve 126 utkáních po sobě.
Boston zvítězil na palubovce Dallasu 110:100. Celtics rozhodli o své třetí výhře v řadě ve druhé čtvrtině, ve které dovolili domácím nastřílet pouhých 15 bodů. Hlavní postavou hostů byl Jaylen Brown, který zaznamenal double-double za 33 bodů a 11 doskoků. Bostonu navíc výrazně pomohla lavička, z níž Peyton Pritchard přidal 26 bodů a Luka Garza 16 bodů stoprocentní střelbou za tři body.
Veškerou ofenzivní odpovědnost domácích převzal nováček Cooper Flagg, jenž nastřílel 36 bodů, přidal 9 doskoků a 6 asistencí. Pro Flagga šlo o třetí zápas v řadě s alespoň 30 body, ani to ale Dallasu nestačilo. Boston se drží na druhém místě Východní konference, zatímco Mavericks zůstávají na nepostupových příčkách.
Detroit potvrdil roli favorita a porazil Denver 124:121. Pistons si vybudovali klíčový náskok už v prvním poločase, který ovládli 69:50. Cade Cunningham dovedl lídry Východní konference k výhře 29 body a 10 asistencemi. Jamal Murray byl nejlepším střelcem Nuggets s 32 body a 8 asistencemi, Nikola Jokič přidal 24 bodů a 15 doskoků.
Los Angeles Lakers zvítězili v Brooklynu 125:109 díky 25 bodům LeBrona Jamese a 24 bodům Luky Dončiče, zatímco domácí Nets s double-doublem Michaela Portera Jr. doplatili na slabou střelbu z dálky.
Milwaukee i bez Giannise Antetokounmpa zdolalo Chicago 131:115. Bucks k ukončení série pěti porážek pomohlo 31 bodů a 10 doskoků Kylea Kuzmy a 23 proměněných trojek s úspěšností 60 procent.
Philadelphia protáhla vítěznou sérii na pět utkání při výhře 113:94 nad Golden State Warriors díky 25 bodům VJ Edgecombeho Jr., který přidal také 7 doskoků i asistencí.
Výsledky NBA
Detroit – Denver 124:121
Indiana – Utah 122:131
Washington – New York 101:132
Brooklyn – LA Lakers 109:125
Miami – Atlanta 115:127
Dallas – Boston 100:110
Milwaukee – Chicago 131:115
Oklahoma City – Orlando 128:92
Golden State – Philadelphia 94:113
Portland – Phoenix 125:130 (za domácí Krejčí 5 bodů, 1 asistence)