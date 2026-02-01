Basketbal

Vít Krejčí bude podle ESPN hrát za Portland


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, ESPN

Basketbalista Vít Krejčí odchází v NBA z Atlanty do Portlandu. Za Hawks nastupoval pětadvacetiletý český rozehrávač od roku 2022. Podle zdrojů ESPN za něj Atlanta získá pivota Duopa Reatha a dvě volby v druhém kole draftu.

Strakonický rodák Krejčí se do NBA prosadil jako pátý český basketbalista. První sezonu strávil v Oklahoma City, poté se stal hráčem Atlanty. S tou v červenci 2024 uzavřel čtyřletou smlouvu na deset milionů dolarů. Portlandu patří v Západní konferenci deváté místo, usiluje o postup do play-off.

Krejčí dosud v NBA odehrál 184 zápasů. V této sezoně má na kontě 46 utkání, z toho osm v základní sestavě, a průměry devět bodů, 2,1 doskoku a 1,5 asistence na zápas. S úspěšností střelby tříbodových košů 42,3 procenta se řadí do nejlepší dvacítky v lize.

Reatha už přitom v tomto ročníku Atlanta nevyužije, devětadvacetiletý pivot se ve čtvrtek podrobil operaci nohy.

