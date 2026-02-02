Basketbal

SESTŘIHDončič tentokrát Lakers k výhře nedotlačil, Allen řádil v Portlandu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ani téměř další triple double za 30 bodů, 15 doskoků a 8 asistencí Luky Dončiče nepomohl basketbalistům Los Angeles k výhře v New Yorku, Lakers podlehli domácím 100:112. Střelcem dne byl v NBA pivot Jarrett Allen z Clevelandu, který 40 body řídil vítězné tažení 130:111 v Portlandu.

Lakers se v Madison Square Garden stala osudnou třetí čtvrtina, kterou prohráli 26:38. Dončičovi sekundoval jen LeBron James, který zaznamenal 22 bodů. Hosté proměnili pouze 12 trojek z 42 pokusů.

Knicks vedl OG Anunoby s 25 body, double double zaznamenali Jalen Brunson (12 bodů, 13 asistencí) a Karl-Anthony Towns (11 bodů, 13 doskoků). Domácí trefili ze stejného počtu pokusů o šest trojek víc, navíc také dominovali 46:36 na doskoku a 30:21 v asistencích.

Osobním rekordem 40 bodů přispěl k výhře Clevelandu nad Portlandem pivot Allen. Proměnil 16 z 23 střel, přidal osm šestek z 12, k tomu 17 míčů doskočil a předvedl ještě čtyři bloky. Cavaliers v průběhu utkání vedli až o 24 bodů, Blazers jim povolili střelbu s úspěšností 55 procent.

Obhájci titulu z Oklahoma City přehráli Denver na jeho palubovce 121:111, když je s 34 body a 13 asistencemi řídil nejlepší hráč soutěže Shai Gilgeous-Alexander. Dalších 27 bodů nasbíral Cason Wallace. Denver ani jednou nevedl, nepomohlo mu ani 29 bodů Peytona Watsona. Thunder mají na první příčce západní tabulky s bilancí 39-11 náskok šesti výher před San Antoniem. Denver je třetí (33-17).

Detroit vyhrál nad Brooklynem 130:77 a zaznamenal nejvyšší vítězství v historii. V roce 2003 uspěl v Bostonu rozdílem 52 bodů. Nets stříleli s úspěšností necelých 33 procent. San Antonio zvítězilo 112:103 nad Orlandem. S 25 body a osmi doskoky zářil Francouz Victor Wembanyama, jenž navíc zblokoval pět střel.

Výsledky NBA

Detroit – Brooklyn 130:77, Miami – Chicago 134:91, Washington – Sacramento 116:112, Toronto – Utah 107:100, Boston – Milwaukee 107:79, San Antonio – Orlando 112:103, New York – LA Lakers 97:89, Phoenix – LA Clippers 93:117, Portland – Cleveland 111:130, Denver – Oklahoma City 111:121.

Clippers i bez Jamese Hardena vyhráli 17. z posledních 21 duelů, tentokrát 117:93 ve Phoenixu. S 25 body je vedl Kawhi Leonard, 14 bodů a 20 doskoků nasbíral Ivica Zubac.

I přes 35 bodů Zacha LaVinea či 32 bodů DeMara DeRozana podlehlo Sacramento po dramatu Washingtonu. Zato Boston se na vítězství 107:79 nad Milwaukee příliš nenadřel.

