Basketbalisté Portlandu v prvním kole play-off NBA podlehli 95:114 San Antoniu a po prohře 1:4 na zápasy pro ně skončila sezona. Vít Krejčí za poražené odehrál 13 minut a zaznamenal dva body, doskok a dvě asistence.
San Antonio mělo zápas od začátku pod kontrolou a ve druhé čtvrtině vedlo až o 28 bodů. Velkou zásluhu na vítězství domácího celku měl Victor Wembanyama, který předvedl double double za 17 bodů a 14 doskoků a přidal šest bloků. Výrazně se prosadil i De'Aaron Fox s 21 body. Za Trail Blazers dal 22 bodů Deni Avdija.
Spurs postoupili do semifinále Západní konference poprvé od roku 2017. Jejich soupeřem bude lepší ze série mezi Denverem a Minnesotou, která před čtvrtečním šestým utkáním vede 3:2 na zápasy.
Joel Embiid nastřílel 33 bodů a dovedl Philadelphii k výhře 113:97 na palubovce Bostonu. Sixers tak odvrátili vyřazení a snížili stav série na 2:3. Embiid se po pomalém začátku, kdy dal dva body v první čtvrtině, postupně rozjel.
„Přesně takhle má vypadat dominance, se kterou jdeš do zápasu v play-off, a on to ukázal,“ řekl Tyrese Maxey, který přidal 25 bodů a 10 doskoků. Boston drželi Jayson Tatum s 24 body a 16 doskoky a Jaylen Brown s 22 body.
Celtics ještě na začátku čtvrté čtvrtiny vedli, ale Paul George trefil trojku, která poslala Philadelphii poprvé od první čtvrtiny do vedení.
Po dvou trojkách Sama Hausera držel Boston krok, jenže následně fauloval Quentin Grimes při střele za tři body a tři proměněné trestné hody odstartovaly rozhodující šňůru 19:5.
Boston v poslední části zcela zkolaboval a dal jen 10 bodů. „Když neproměňujete jeden útok za druhým a nedokážete soupeře zastavit v obraně, je to frustrující,“ uvedl trenér Celtics Joe Mazzulla.
Jalen Brunson zazářil 39 body a dovedl New York k drtivé výhře 126:97 nad Atlantou, po níž se Knicks ujali vedení 3:2 v sérii.
Výrazně přispěli k vítězství i O.G. Anunoby se 17 body a 10 doskoky a Karl-Anthony Towns s 16 body a 14 doskoky. V dresu Hawks nasbíral Jalen Johnson 18 bodů a 10 doskoků. Za očekáváním zaostal C.J. McCollum, který dal jen šest bodů.