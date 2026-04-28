Obhájci z Oklahomy jsou v druhém kole, Denver odvrátil konec sezony

Oklahoma je prvním postupujícím z prvního kola play-off NBA. Obhájci titulu a vítězové základní části si i počtvrté poradili s Phoenixem, tentokrát 131:122, a ukončili sérii nejkratším možným způsobem. Thunder táhl hvězdný Shai Gilgeous-Alexander s 31 body.
Na prahu vyřazení se naopak ocitli vítězové Východní konference z Detroitu, kteří po porážce v Orlandu 88:94 prohrávají v sérii už 1:3. Nečekaný konec sezony napoprvé odvrátil Denver, tým kolem hvězdného Srba Nikoly Jokiče doma zdolal Minnesotu 125:113 a snížil stav na 2:3.
Thunder stejně jako loni a předloni ukončili sérii prvního kola v nejkratším možném termínu. Ve Phoenixu těžili z vysoké produktivity, při střelbě z pole měli úspěšnost přes 53 procent, z tříbodové vzdálenosti proměnili každý druhý z 34 pokusů. Gilgeous-Alexander přidal i osm asistencí, střeleckým lídrem Suns, kteří v play-off prohráli už desátý zápas v řadě, byl s 24 body Devin Booker.
Jokič se proti oslabeným Timberwolves blýskl triple doublem za 27 bodů, 16 asistencí a 12 doskoků. Denver uspěl i bez zraněného Aarona Gordona, zatímco hosté hráli bez Donteho DiVincenza a hlavně jim chyběl lídr a nejlepší střelec Anthony Edwards, jehož čeká podle ESPN delší pauza.
Oba nedohráli předchozí duel, který ale díky životnímu výkonu Aya Dosunmua (43 bodů) Minnesota doma vyhrála. V hale třetího nasazeného týmu se nic takového neopakovalo. Lídrem Timberwolves byl Julius Randle s 27 body a devíti doskoky, Dosunmu tentokrát zaznamenal 18 bodů.
Orlando porazilo Detroit i v druhém domácím utkání a poprvé od roku 2010 má nadosah vítězství v sérii play-off. Navzdory tomu, že Magic stříleli s úspěšností jen 33 procent, dokázali favorizovaného soupeře přinutit k 20 ztrátám, pomohli si 16 útočnými doskoky a vedli většinu zápasu. Jejich nejlepším střelcem byl s 22 body Desmond Bane, v poraženém týmu dal o tři víc Cade Cunningham, ale také se dopustil osmi ztrát.
Výsledky 1. kola play-off NBA
Výsledky 1. kola play-off NBA
Východní konference:
Orlando – Detroit 94:88 (stav série 3:1)
Západní konference:
Phoenix – Oklahoma City 122:131 (konečný stav série 0:4)
Denver – Minnesota 125:113 (stav série 2:3)