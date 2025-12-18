Basketbal

Play-off Eurocupu pokračuje bez brněnského zastoupení


před 47 mminutami|Zdroj: ČTK

Ani jeden brněnský klub nepostoupil přes první kolo play-off druhé nejvyšší evropské soutěže. Žabiny sice zakončily své působení výhrou 81:58 v Lublinu, po úvodním domácím debaklu však skončily se ztrátou 18 bodů. KP Brno na Mechelen nevyzrálo ani podruhé, v odvetě v Belgii prohrálo 69:85.

Žabiny po vyrovnané první půli vyhrály třetí čtvrtinu 28:7, polský soupeř ale v závěrečném dějství další drama nedovolil. Nejlepší střelkyní byla Artemis Spanuová, řecká kapitánka Žabin dala 20 bodů.

Výsledky odvetných utkání 1. kola play-off Eurocupu basketbalistek

Lublin – Žabiny Brno 58:81 (18:24, 36:37, 43:65)
Nejvíce bodů: Gatlingová 18, Ryanová 15, Slocumová 8 – Spanuová 20, Záplatová a Zeithammerová po 12. První zápas: 92:51, postoupil Lublin.

Mechelen – KP Brno 85:69 (19:14, 40:39, 59:53)
Nejvíce bodů: Toddová-Williamsová 24, Nicholsonová 17, Nauwelaersová 12 – Žílová 18, Vondráčková 16, Rokkanenová 13. První zápas: 72:66, postoupil Mechelen.

Královo Pole v Mechelenu drželo se soupeřem krok v prvním poločase, když ve druhé čtvrtině smazalo osmibodovou ztrátu a krátce i vedlo. Pak ale převzal aktivitu domácí celek a došel si pro jasné vítězství.

Největší zásluhu na tom měla Kennedy Toddová-Williamsová, která byla s 24 body nejlepší střelkyní zápasu, navíc přidala devět doskoků. Javyn Nicholsonová zaznamenala 17 bodů a 11 doskoků. V dresu Brna dala Eliška Žílová 18 bodů.

