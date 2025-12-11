Basketbal

Žabiny schytaly na úvod play-off Eurocupu debakl, KP těsně prohrálo


11. 12. 2025Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ani jeden z brněnských celků nevkročil do prvního kola play-off Eurocupu domácí výhrou. Zatímco KP Brno však prohrálo po vyrovnaném utkání s belgickým Mechelenem 66:72 a do odvety si poveze stále naději na postup, jejich městské rivalky ze Žabin si debaklem 51:92 s polským Lublinem dveře mezi šestnáctku nejlepších klubů s největší pravděpodobností zavřely.

Žabiny s Lublinem odehrály vyrovnanou první čtvrtinu (17:17), ale druhou prohrály 9:33 a bylo po zápase. Polský celek poté výhru ještě zvýraznil a české vicemistryně nakonec prohrály o 41 bodů.

„Dnes jsme propadli úplně všude. První čtvrtina byla z pohledu Žabin ještě hratelná, zbytek utkání byl už ale velmi špatný. Nebyli jsme schopni se vypořádat s fyzickou hrou, o které jsme ale věděli,“ uvedl asistent trenéra Žabin Michal Martišek.

Nejlepší střelkyní zápasu byla hostující Dragana Stankovičová s 20 body a osmi doskoky. Za Žabiny dala Kennedy Brownová 11 bodů, Shante Evansová přidala 10 bodů a 9 doskoků.

Královo Pole v první půli prohrávalo až o 13 bodů, ale postupně ztrátu smazalo a ve třetí části se dokonce dostalo do vedení o tři body. Mechelen ale skóre okamžitě otočil a další drama nedovolil.

Největší zásluhu na tom měla dvojice Američanek Kennedy Toddová-Williamsová a Javyn Nicholsonová, které zaznamenaly 23 a 22 bodů. Obě navíc přidaly i devět asistencí. V domácím dresu dala 15 bodů Kateřina Galíčková.

Oba brněnské celky nastoupí k odvetám příští týden ve čtvrtek 18. prosince.

Výsledky 1. kola play-off Eurocupu žen

KP Brno – Kangoeroes Mechelen 66:72 (17:25, 29:38, 52:59)

Nejvíce bodů: Galíčková 15, Calvertová 11, Svatoňová, Žílová obě 9 – Toddová-Williamsová 23, Nicholsonová 22, Kibediová 13.

Žabiny Brno – UMCS Lublin 51:92 (17:17, 26:50, 37:72)

Nejvíce bodů: Brownová 11, Evansová 10, Hamzová, Wadouxová obě 7 – Stankovičová 20, Ryanová 19, Slocumová 17.

