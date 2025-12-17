Menší komplikaci před Vánoci si připsaly basketbalistky ZVVZ USK Praha, které v posledním utkání Euroligy v roce 2025 podlehly italskému Schiu 78:99. Vysoká porážka je odsunula na zatím nepostupové páté místo, které se obhájkyně titulu pokusí vylepšit 14. ledna proti francouzskému Flammes Carolo.
Basketbalistky USK ve Schiu nevyhrály, rozhodla druhá čtvrtina
Českým mistryním nepomohlo ani 27 bodů nejlepší střelkyně Valériane Ayayiové. Dalších 13 bodů přidala její francouzská spoluhráčka Pauline Astierová. Za Schio mělo dvojciferný počet bodů pět hráček, nejproduktivnější byla s 23 body Jessica Shepardová. Bývalá opora USK Praha María Condeová sahala po double double, k 16 bodům přidala devět asistencí.
„Dneska to byla obrovská lekce z produktivity. Nemyslím si, že jsme odehráli super zlý zápas, ale bohužel jsme nebyli schopní dostatečně reagovat na nějaké věci. Rozhodly malé detaily,“ řekl trenér Martin Bašta.
„Oni dali 12 trojek, my 11. Z bedny to bylo dost podobné, stejně jako doskoky a asistence. Byla to ale obrovská lekce z produktivity, kdy měli většinu odražených míčů, které jsme nezískali, a z toho dávali jednoduché koše,“ uvedl Bašta.
Pražanky jsou ve skupině E páté s 12 body. Na Schio ztrácí bod, porážka o 21 bodů ale může v budoucnu hrát roli v případném vzájemném skóre. Horší vzájemné skóre mají svěřenkyně trenéra Martina Bašty i s Bourges, které má rovněž o jeden bod více.
„Bohužel jsme nevyužili docela dobrý začátek, kdy jsme slušně bránili. Oni se z těch jednoduchých věcí chytli, bohužel se rozjeli a začali nás trestat. Těžko se to hodnotí, protože si nemyslím, že ten výkon byl takový, abychom dostali 99 bodů a prohráli o 21,“ prohlásil Bašta.
Úvod utkání byl vyrovnaný. Hráčky USK se po trojkách Bridget Carletonové a Ayayiové ujaly vedení 10:6, domácí basketbalistky jim ale nedovolily výrazně odskočit. V závěru naopak vývoj otočily a po šesti bodech Kitiji Laksaové vyhrály první část 22:21.
Schio uteklo hostům ve druhé čtvrtině. Po úvodní šňůře deseti bodů, z nichž pět dala Laksaová, vedlo 32:21. Sérii domácích zastavila trojkou Janelle Salaünová, soupeř se ale brzy vrátil do dvojciferného náskoku. Po trojce Condeové vedly domácí hráčky už 51:31 a po další tříbodové trefě Cecile Zandalisiniové šly do poločasové přestávky s vedením o 21 bodů. USK měl i devět ztrát.
Hostujícím basketbalistkám nevyšel ani úvod třetí části a Schio navýšilo po dalších šesti bodech v řadě vedení na 64:37. Střelecky odskočila Shepardová, k níž se přidala i Condeová. Pražanky se nevzdaly, přiblížily se na 16 bodů, domácí tým ale před poslední čtvrtinou vedl o 19 bodů.
V závěrečné desetiminutovce hráčky USK znovu brzy ztrácely o 24, deseti body v řadě se dotáhly na 71:85. Tři a půl minuty před koncem se vyfaulovala Astierová a Schio v závěru vedení navýšilo. Od stavu 88:73 přidaly domácí basketbalistky dalších 11 bodů v řadě, vedly o 26 bodů a konečný výsledek korigovala pěti body Ayayiová.
„V minulém kole proti Galatasarayi jsme předvedli, že basket hrát umíme. Po Novém roce přijede Brionna (Jonesová) a budeme o dost silnější zpod koše. Věřím, že nám to hodně pomůže i mentálně. Budeme moci hrát i trochu jinak. Teď si musíme přes Vánoce odpočinout. Máme docela dlouhou pauzu. Pak doufám, že ve zbývajících čtyřech zápasech potvrdíme, že máme dobrý tým, minimálně tři z nich vyhrajeme a uvidíme, na co to bude stačit,“ dodal Bašta.
Evropská liga basketbalistek – 2. kolo nadstavby
Famila Schio – ZVVZ USK Praha 99:78 (22:21, 56:35, 77:58)
Nejvíce bodů: Shepardová 23, Condeová 16, Laksaová 12 – Ayayiová 27, Astierová 13, Salaünová 12. Fauly: 20:20. Trestné hody: 22/19 – 13/7. Trojky: 12:11. Doskoky: 30:29.