Peterka: Před vyrovnáním mi bylo hrozně. Kdybychom prohráli, nevím, co by se stalo

Kapitán Martin Peterka pomohl 22 body jako nejlepší střelec týmu zlomit odpor Norska v duelu předkvalifikace mistrovství Evropy v Praze a radoval se s týmem po výsledku 108:97 po prodloužení z první výhry ve čtyřčlenné skupině. Hodně si oddechl, protože basketbalisté po čtvrteční prohře v Belgii 81:92 ztratili v domácím vystoupení náskok 19 bodů a až 7,7 sekundy před koncem vyrovnal trojkou Richard Bálint na 90:90. V případě neúspěchu se mohla naděje na boj o první místo a přímý postup do hlavní části kvalifikace prakticky rozplynout.
„Jsem hrozně rád. Šel jsem do toho s tím, že to musíme vyhrát, a vypadalo to, že to nevyjde. Přálo nám štěstí, že Ríša (Bálint) trefil tu střelu a zadařilo se. Bylo to hrozně nahoru dolů. Vedli jsme v poločase o 17 bodů a pak to šlo prostě hrozně rychle zase pryč. Připomnělo mi to zápas se Slovinskem doma. Musíme si na to dát pozor,“ řekl Peterka.
Sám si nedokázal vysvětlit, jak český tým ve druhém poločase náskok ztratil. „Nedokázali jsme zastavit nějaké jejich hráče, v útoku jsme si nepůjčovali moc míč tak, jak jsme chtěli, měli jsme hloupé ztráty. Kdybych věděl úplně přesně, tak bych vám to řekl a řekl bych to všem, ale nevím. Prostě se nám to nesmí stávat. Je to podruhé za poslední rok,“ zmínil Peterka duel ze začátku března z Jihlavy, kde Češi v kvalifikaci mistrovství světa podlehli Slovinsku 84:86. To byl jeden z důvodů, proč nepostoupili do další fáze a spadli do předkvalifikace ME 2029.
Prodloužení načal opět trojkou Bálint a Češi už vedení nepustili, naopak navýšili rozdíl. „V prodloužení jsme měli trochu víc sil, vyfaulovali se jim nějací hráči. Jsem rád, že jsme to zvládli. Už jsem věřil, že když se do toho prodloužení dostaneme, tak to urveme. Kdybychom se takovou střelou nedostali, ještě bychom prohráli. Nevím, co by se dělo. Před tou střelou, než dal Ríša, mi bylo upřímně fakt hrozně. Věřil jsem, že něco dáme, ale kdybychom prohráli, tak nevím, co by se stalo,“ nedokázal si představit zaváhání s Nory poté, co ve skupině o MS se Slovinci, Estonci a Švédy při shodné bilancí tří výher všech týmů nepostoupili Češi kvůli nejhoršímu skóre.
Teď má ale tým problémy i ve skupině s Belgií a Norskem. „Ukazuje to, že to nebude žádná sranda ta skupina, protože za tři měsíce si to tady rozdáme s Belgií o lepší skóre. Musíme je porazit. A pak pojedeme (v únoru) do Norska. Takže doufám, že jsme se trošku probudili, dostali jsme facku, že to samo nepůjde, a v listopadu to bude lepší,“ podotkl Peterka.
Byl rád, že zápas před 1652 diváky na Královce měl šťastný konec. „Diváci strašně pomohli. Chtěl bych jim poděkovat, že přišli v takovém počtu, že nám věřili do poslední vteřiny,“ dodal Peterka.