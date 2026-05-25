Pardubice prolomily jako první domácí kletbu a jsou krok od finále

Pardubičtí basketbalisté jako první v semifinálové sérii s Brnem dokázali uspět na domácí palubovce. Po výhře 90:75 se tak ujali vedení 3:2, k němuž 29 body pomohl Robert Bonham. Ukončit sérii, a doplnit tak Nymburk v souboji o titul, mohou ve středu, kdy od 19 hodin nastoupí na palubovce brněnského celku. Přímý přenos utkání sledujte živě na ČT sport Plus.
Brňané, kteří si po porážce ve čtvrtém semifinálovém duelu stěžovali na výkon rozhodčích, smazali v úvodní čtvrtině osmibodový náskok Pardubic a sami šli po jedenáctibodové šňůře do vedení. Střelecky je táhl Tevin Olison, který se v prvním poločase staral bezmála o polovinu brněnských bodů, ve zbytku zápasu ho ale domácí hráči dokázali ubránit. Přesto byl s 18 body nejlepším střelcem hostů.
Ve třetí čtvrtině pardubický celek odskočil do vedení 60:48 a náskok si pak v bouřlivé atmosféře pečlivě hlídal. Stejně jako v minulém duelu se vedle Bonhama dostal nad dvacetibodovou hranici také Jamonda Bryant (21).
„Po vyrovnaném prvním poločase jsme jim dovolili skórovat jednoduché body. Pokračujeme ve středu, pak se sem zase v sobotu vrátíme,“ řekl stanici TVcom brněnský kouč Martin Vaněk. Domácí trenér Jan Šotnar přiznal, že s prvním poločasem nebyl vůbec spokojený. „Mysleli jsme si, že to půjde samo. Ale nakonec jsme vyhráli o 15 bodů, i když nás přeskákali o 16 doskoků, to musíte být hodně dobří v tom ostatním,“ řekl.