Pardubičtí basketbalisté zahájili ligovou nadstavbu vítězstvím nad Děčínem 115:74 a uspěli i ve třetím vzájemném duelu v sezoně. Druhý tým tabulky zaznamenal šestou výhru v NBL v řadě. Oslabený Děčín na úvod skupiny A1 neuspěl ve třetím z posledních čtyř ligových utkání.
Pardubice na úvod ligové nadstavby porazily Děčín
Děčín odehrál zápas v devíti, když se musel obejít mimo jiné bez rozehrávačů Slowiaka a Alexandera. Nepomohlo mu 22 bodů Štěrby, který zaostal jen o dva body za svým rekordem. Pardubice, které v druhém poločase nasázely soupeři 68 bodů, měly tři dvacetibodové střelce Bonhama (23), Bryanta (21) a Kováře (20).
„Vítězstvím jsme uhájili druhé místo v tabulce i lepší vzájemnou bilanci s Děčínem, s nímž to nyní máme 3-0. Výkon měl místy daleko k ideálu, navíc jsme se potýkali s určitými zdravotními problémy. O to víc si cením, jak jsme tento zápas zvládli,“ řekl pardubický kouč Jan Šotnar.
Děčín doplatil i na 21 ztrát. „To je stejný problém, jaký jsme tady měli při velké porážce už v prvním vzájemném zápase (125:77). To je něco, co musíme proti Pardubicím zlepšit, protože jsme s nimi letos prohráli všechny tři zápasy a tohle je jejich společný jmenovatel, který určuje ráz utkání,“ uvedl trenér Tomáš Grepl.
Druhý poločas prohrál jeho tým rozdílem 28 bodů. „Když se to kazí, tak se to kazí. Z naší strany už jsme neměli moc co nabídnout. Ve středu nás čeká další zápas, takže to musíme co nejrychleji hodit za hlavu,“ dodal.
Výsledky 1. kola nadstavby basketbalové ligy mužů
Skupina A1:
Pardubice – Děčín 115:74 (22:17, 47:34, 79:52)
Nejvíce bodů: Bonham 23, Bryant 21, Kovář 20 – Štěrba 22, Edwards 13, Rand 12.