Opava a Děčín míří do čtvrtfinále, Písek musí do předkola

Přímý postup do čtvrtfinále play-off ligy basketbalistů si v posledním kole nadstavbové části vybojovaly Opava a Děčín. Do předkola musí Písek, který prohrál vyrovnaný zápas v Pardubicích 95:100 a obsadil sedmou příčku. O čtvrtfinále budou Sršni hrát s USK Praha, druhou dvojici v předkole tvoří Ostrava s Olomouckem.
Děčín si zajistil účast ve čtvrtfinále vítězstvím v derby s Ústím nad Labem 85:80. Velký podíl na tom měl autor 34 bodů Al-Amir Dawes, který po nedávném příchodu odehrál za Válečníky čtvrté utkání. Opava deklasovala slezského rivala Ostravu 100:68 i díky 31 bodům Clevona Browna.
Obhájce titulu Nymburk zakončil nadstavbu výhrou v Brně, které v repríze loňského finále porazil 106:79. Veterán Vojtěch Hruban přispěl k vítězství 23 body.
Nymburk si pomohl sedmnácti trojkami a měl 38 asistencí, což je třetí nejvyšší počet nahrávek na koš v této sezoně a pátý nejlepší v historii ligy.
„Měli jsme dobrou energii. Na začátku nám padaly střely, zatímco Brnu ne, takže rozdíl se rychle navýšil. To nás uklidnilo a hlavně jsme dokázali proměňovat šance. Využili jsme chyby, které nám Brno nabídlo,“ řekl Hruban.
Písecký kouč Jan Čech navzdory porážce v Pardubicích svůj tým pochválil. „V okleštěné sestavě jsme předvedli skvělý výkon. Bojovali jsme do poslední minuty, klukům nemám co vytknout. Když jsme se dostali do vedení o dva body, tak jsme zahodili nějaké šestky a Joe Bryant ukázal, proč po zásluze bude MVP sezony,“ uvedl po zápase, v němž za Písek poprvé nastoupila nová posila ze Slavie Matyáš Ježek. Dvacetiletý rozehrávač se uvedl 14 body. Více jich dal v dresu hostů pouze Jan Karlovský (24).
Pardubice dovedl k vítězství především Bryant 31 body. „Byli jsme trochu strnulí, Písek hrál velmi dobře. V závěru jsme ukázali vnitřní sílu, zápas jsme otočili a vyhráli. Místy to samozřejmě skřípalo, zápasová pauza byla znát,“ uvedl kouč Jan Šotnar, jehož tým skončil v tabulce druhý s 27 výhrami a devíti porážkami.
„Máme jednu z nejlepších bilancí, co Pardubice v historii základních částí měly. Můžeme být spokojení. Teď ale samozřejmě přichází to hlavní, a to je play-off,“ dodal.
Děčín uspěl po sérii čtyř porážek a díky prohře Písku prošel do čtvrtfinále. „Potřebovali jsme vyhrát jakékoliv utkání, protože to, co jsme udělali těsně před play-off, je hodně nezvyklé. Ale věřím, že dnešní vítězství nám obrovsky pomůže,“ řekl trenér Tomáš Grepl.
Opavě se vrátil po zdravotních problémech Wesley Person, ale pro změnu chyběl Jakub Slavík. „Držel nás Clevon Brown, kterému to slušně padalo. S přibývajícím časem se náš výkon zlepšoval. Postupně jsme začali soupeře přehrávat a nakonec zápas kontrolovali. Točíme více lidí. Chceme držet kvalitu a využít slabší chvilky soupeře, ve které udeříme,“ řekl trenér David Zach. „Podali jsme týmový výkon, 27 asistencí je toho důkazem. Takhle musíme hrát,“ dodal.
Výsledky 14. kola nadstavby basketbalové ligy mužů
Brno – Nymburk 79:106 (20:36, 36:56, 53:82)
Nejvíce bodů: Stráněl 13, Kejval 12, Jelínek a Ivánek po 10 – Hruban 23, Matěj Svoboda 14, Böhm 13.
Děčín – Ústí nad Labem 85:80 (26:25, 40:45, 60:63)
Nejvíce bodů: Dawes 34, Šturanovič a Houška po 9 – N. Johnson 14, Davidson 13, Lawrence 12.
Opava – Ostrava 100:68 (24:22, 48:39, 79:49)
Nejvíce bodů: Brown 31, Person 14, Šiřina 12 – Palyza 24, Novák a Michal Svoboda po 11.
Pardubice – Písek 100:95 (26:27, 50:46, 75:65)
Nejvíce bodů: Bryant 31, Key 20, Bonham 10 – Karlovský 24, Ježek 14, Josef Svoboda a Fait po 13.