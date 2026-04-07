Basketbal

Basketbal fokus podcast: Sloučí se Nymburk se Slavií? A bude se hrát NBL s 11 týmy?


před 4 hhodinami|Zdroj: ČT sport

V basketbalovém zákulisí sílí spekulace o sloučení ERA Basket Nymburk a SK Slavia Praha. Kdo by na případné fúzi vydělal? A jak by sloučená organizace mohla vypadat? MAXA NBL se už v minulosti několikrát s lichým počtem klubů hrála. Nastalo by to i tentokrát? Anebo se šance na účast v nejvyšší soutěži může chopit Plzeň, která sice v play-off 1. ligy vypadla, ale v minulosti už NBL hrála a má kvalitní halu? O tom všem si povídají Pavel Pumprla, Jakub Velenský a Tomáš Budka.

