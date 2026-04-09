Nymburk proti Ústí tentokrát nezaváhal, Olomoucko vyhrálo nad Slavií

Po úterním vyřazení ve čtvrtfinále Ligy mistrů s Rytasem Vilnius zvládli basketbalisté Nymburka ligovou dohrávku proti Ústí nad Labem. Už jistý vítěz dlouhodobé části nejvyšší soutěže doma vyhrál 107:94 a oplatil Slunetě dva týdny starou porážku, jednu ze čtyř v tomto ročníku NBL. Slavia podlehla v 10. kole skupiny A2 Olomoucku 81:88 a ztratila šanci na předkolo play-off.
Na hřišti dvacetinásobných českých šampionů z Nymburka neuspělo Ústí už 25 let a nic na tom nezměnil ani čtvrteční zápas. V úvodu hosté vedli 4:0, ale Nymburk brzy převzal kontrolu nad utkáním a v poslední čtvrtině vedl až o 20 bodů.
Dobrou střeleckou formu z posledních ligových zápasů potvrdil Jaromír Bohačík, který dal za 17 a půl minuty 21 bodů včetně pěti trojek z osmi pokusů. Domácí si pomohli k výhře 18 trojkami. Ústí táhl 23 body Isaac Davidson, jenž si připsal pět trojek ze sedmi střel.
„Pomohlo, že jsme si rychle vytvořili náskok. Dobrý začátek navíc pomohl překonat frustraci z úterý a tým dohrával na dobré vlně,“ řekl nymburský trenér Oren Amiel a ocenil výkon Bohačíka i celého týmu. „Všichni vědí, jak dobrý hráč Boči je, to není třeba zdůrazňovat. Má velkou kvalitu. Zas byl nejlepší střelec, ale celkově to byl dobrý výkon týmu. Měli jsme 31 asistencí, je to o tom hledat hráče s horkou rukou. A to poslední dobou je Jaromír,“ uvedl.
Porážka Ústí také definitivně rozhodla, že třetí místo ve skupině A1 za Nymburkem a Pardubicemi obsadí Brno.
Výsledky nadstavby basketbalové ligy mužů
Výsledky nadstavby basketbalové ligy mužů
Skupina A1 – dohrávka 2. kola:
Nymburk – Ústí nad Labem 107:94 (31:17, 53:43, 77:66)
Nejvíce bodů: Bohačík 21, Shumate 14, Matěj Svoboda, Sehnal a Rylich po 11 – Davidson 23, Young 16, Lawrence 14.
Skupina A2 – dohrávka 10. kola:
Slavia Praha – Olomoucko 81:88 (18:19, 38:46, 59:64)
Nejvíce bodů: Jones 19, Lufile 16, Dáňa 14 – Andre 26, Filewich 23, Autrey 19.