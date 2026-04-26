Ani Nikola Jokič zatím v play-off NBA nestačí na to, aby basketbalový Denver mohl uvažovat o postupu. V sérii s Minnesotou prohrává tým hvězdného srbského hráče už 1:3 na zápasy, když v nočním utkání podlehl 96:112. V duelu zazářil domácí Ayo Dosunmu se 43 body. O jeden méně nastřílel při výhře Oklahoma City 121:109 ve Phoenixu Shai Gilgeous-Alexander.
Denver přišel o naděje na vyrovnání série ve druhém poločase, který prohrál 42:62. Nic nepomohl další Jokičův univerzální výkon s 24 body, 15 doskoky a devíti asistencemi. Na konci zápasu navíc srbský pivot vyvolal hromadnou strkanici, když konfrontoval autora posledního koše zápasu Jadena McDanielse, který zakončil dvě sekundy před koncem ve chvíli, kdy už se na hřišti za rozhodnutého stavu čekalo jen na vypršení času. Jokič si tím vykoledoval vyloučení.
„Nelituju toho. Vždyť skóroval ve chvíli, kdy všichni ostatní už přestali hrát,“ řekl Jokič. Jeho spoluhráč Jamal Murray zapsal 30 bodů, nikdo další už ale nedal víc než 10 a duo opor ve druhém poločase proměnilo jen šest z 24 střel z pole.
Hvězdou zápasu byl domácí rozehrávač Dosunmu, který se po zranění Anthonyho Edwardse a Donteho DiVincenza chopil příležitosti a předvedl nejlepší střelecký výkon náhradníka v play-off za posledních 50 let. Trefil 13 ze 17 střel včetně všech pěti trojek a také všech 12 šestek. „Ayo byl prostě mimozemšťan. Proměňoval akci za akcí, znova a znova. Dostával se rychle do pozic, trefoval těžké střely,“ pochválil trenér Chris Finch šestadvacetiletého svěřence, jehož Timberwolves získali v únoru z Chicaga.
Nejužitečnější hráč minulého ročníku Gilgeous-Alexander podobně deptal obranu Phoenixu, když proměnil patnáct z 18 střel z pole a jednáct z 12 trestných hodů. K výhře přispěl i osmi asistencemi. Domácím Suns nestačilo proti vítězům základní části 33 bodů Dillona Brookse.
K vítězství New Yorku nad Atlantou pomohl triple doublem za 20 bodů, 10 doskoků a 10 asistencí Karl-Anthony Towns. Orlando se podruhé ujalo vedení nad nejlepším týmem Východní konference Detroitem poté, co Magic nastříleli posledních devět bodů zápasu. Lídrem vítězů byl Paolo Banchero s 25 body, 12 doskoky a devíti asistencemi, za Pistons zaznamenal Cade Cunningham 27 bodů a 9 přihrávek.
Výsledky play-off NBA
Východní konference:
3. zápas: Orlando – Detroit 113:105 (stav série 2:1).
4. zápas: Atlanta – New York 98:114 (stav série 2:2).
Západní konference:
3. zápas: Phoenix – Oklahoma City 109:121 (stav série 0:3).
4. zápas: Minnesota – Denver 112:96 (stav série 3:1).