Nymburk porazil Opavu v semifinále i podruhé

Mistrovský Nymburk vyhrál i druhý domácí semifinálový zápas play-off NBL. Obhájci titulu zvítězili nad Opavou přesvědčivě 92:67. Třetí duel je na programu v úterý.
Zatímco v pátek nymburský tým nezachytil nástup a musel dotahovat až šestnáctibodové manko, tentokrát měl favorit zápas od počátku pod kontrolou. První koš dali sice hosté, ale pak stav 5:5 zlomili domácí dvěma trojkami v rychlém sledu a začalo se hrát podle nymburských not.
Od druhé čtvrtiny rozdíl skóre prakticky neustále narůstal, už na začátku poslední části se Opavě také vyfauloval kapitán Jakub Šiřina. Týmověji hrající domácí mnohem lépe zakončovali a proměnili 15 trojek, z toho po čtyřech dali autor 16 bodů a nejlepší střelec zápasu Jaromír Bohačík i František Rylich. Naproti tomu soupeř trefil pouhé čtyři z 21 pokusů, pohrdl také dvanácti trestnými hody a zaostával v obranné činnosti. Nymburk zaznamenal 50 doskoků, z toho 21 útočných.
„Nemohu říci, že jsme hráli náš nejlepší basketbal, ale od začátku jsme zápas kontrolovali a šli si pro vítězství. Opět jsme měli hodně útočných doskoků, ale to souvisí i s tím, že jsme toho hodně neproměnili. Takže ani nevím, jestli to hodnotit pozitivně,“ konstatoval nymburský kouč Oren Amiel.
Opavský trenér David Zach řekl, že jeho tým byl na zápas špatně mentálně připravený. „Nymburk dneska začal lépe a my jsme se nepoučili. Opět jsem s nimi prohráli na doskoku, nedokázali jsme Nymburk zastavit,“ uvedl. „Teď se jede k nám a musíme samozřejmě začít hrát trochu jinak. Víme to všichni. Doma nás fanoušci poženou a my se musíme poučit a najít prostě to nastavení, abychom Nymburk potrápili a bojovali o vítězství,“ doplnil Zach.