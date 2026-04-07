Nymburk v Lize mistrů končí, s Vilniusem padl i napodruhé

Nymburští basketbalisté prohráli druhé čtvrtfinále Ligy mistrů. Doma padli po dramatické koncovce s Rytasem Vilnius 69:70 a přišli o naději na premiérový postup do Final Four. Svěřenci trenéra Orena Amiela ztratili sérii 0:2 na zápasy a mezi čtyři nejlepší kluby se neprobojovali ani na čtvrtý pokus.
Dvacetinásobní čeští šampioni neoplatili soupeři ve vyprodané hale Královka týden starou porážku 70:77 z Litvy. Nepomohlo jim ani 16 bodů Tonyho Perkinse. Nejlepším střelcem Rytasu byl bývalý nymburský rozehrávač Jerrick Harding, který zaznamenal 17 bodů. Jeho spoluhráč Gytis Masiulis měl double double za 14 bodů a 10 doskoků.
„Je to nejsmutnější scénář, který mohl nastat. Je to prohra o jeden bod. Nicméně jsme měli pár nevynucených chyb a neproměnili jsme nějaké šestky, které nám mohly na konci chybět. Takový je basket a nakonec to bohužel skončilo plus jedna pro ně. Po celých čtyřicet minut jsme na hřišti nechali všechno, bojovali jsme do konce, ale bohužel se smutným koncem pro nás,“ řekl nymburský kapitán Martin Kříž.
Nymburk vyrovnal postupem do čtvrtfinále klubové maximum, neuspěl v něm ale ani podruhé za sebou. Vloni podlehl ve stejné fázi Galatasarayi Istanbul (0:2). V sezoně 2020/21 prohrál ve Final Eight s Pinarem Karsiyaka a o rok dříve nestačil na AEK Atény.
„Můžu mluvit o tomhle zápase, ale je to spíše o celé cestě, která nás vedla. Je to úžasné a neuvěřitelné. Nechci teď hodnotit celou sezonu, emoce jsou stále silné. Řekl jsem klukům, že jsem na ně pyšný. Pyšný na to, co jsme dokázali, hlavně po tom začátku. Byl to neuvěřitelný comeback. Tahle série byla skvělá, proti dobrému týmu a dobrému trenérovi. Byli jsme v pozici, kdy jsme mohli vyhrát. Nakonec se to přelilo v jejich prospěch a já jim gratuluji,“ uvedl Amiel.
Utkání proběhlo v bouřlivé atmosféře haly Královka, o což se vedle domácích fanoušků postaraly i zhruba čtyři stovky příznivců Rytasu. Nymburk se musel stále obejít bez zraněného pivota Marcuse Santose-Silvy.
Čeští šampioni zahájili utkání lépe a po trojce Perkinse s faulem získali náskok 11:3. Hosté ale ihned reagovali šňůrou šesti bodů, ztrátu snížili a v závěru se po tříbodové trefě Simonase Lukosiuse dostali poprvé do vedení 21:19. Skóre první čtvrtiny nakonec srovnal Vojtěch Hruban.
Také ve druhé čtvrtině se oba týmy střídaly ve vedení, závěr ale patřil Nymburku. Středočeši nejprve srovnali po dvou trestných hodech Perkinse a po trefě Ondřeje Sehnala z poloviny hřiště s klaksonem šli do přestávky s vedením 41:38.
Nymburk nezvládl závěr
Nymburk pokračoval i po přestávce v důsledné obraně a dál držel těsné vedení. Znovu mu navíc vyšel závěr, kdy sedmi body v řadě navýšil vedení z 53:52 na 60:52 a do závěrečné čtvrtiny šel s osmibodovým náskokem. Vedle Pekinse měli dvojciferný počet bodů také Sehnal (11) a Kříž (10).
Drama vyvrcholilo v závěrečné čtvrtině. Rytasu pomohl vrátit se do hry Harding, přesto Nymburk vedl sedm minut před koncem o sedm bodů. V posledních čtyřech minutách už ale Středočeši vyšli střelecky naprázdno a i navzdory urputné obraně náskok neudrželi.
Necelých sedm sekund před koncem si za stavu 69:68 vynutil Ignas Sargiunas po faulu Sehnala tři trestné hody, proměnil dva a vrátil Rytas v koncovce do vedení. Domácí trenér Amiel si vzal ještě oddechový čas, následná tříbodová střela Bohačíka už ale v koši neskončila a hosté mohli slavit premiérový postup do Final Four Ligy mistrů.
To se bude hrát od 7. do 9. května v Badaloně. Rytas narazí v semifinále na vítěze duelu Tenerife – Galatasaray. Mezi nimi je zatím stav 1:0 pro Tenerife. Zbývající čtvrtfinálové dvojice tvoří AEK Atény s Joventutem Badalona a Málaga s Albou Berlín.
ERA Nymburk – Rytas Vilnius 69:70 (21:21, 41:38, 60:52)
Nejvíce bodů: Perkins 16, Sehnal 13, Kříž 10 – Harding 17, Masiulis 14, Sargiunas 11. Fauly: 25:19. Trestné hody: 20/13 – 32/24. Trojky: 6:4. Doskoky: 43:41. Konečný stav série: 0:2.