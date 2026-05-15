Basketbalisté Opavy dráždili Nymburk bosou nohou

Špatný začátek, ale dobrý konec. Takový průběh mělo první semifinále ligy basketbalistů z pohledu hráčů Nymburka, kteří porazili Opavu vysoko 116:79. Hosté ale začali výborně a v úvodu druhé čtvrtiny vedli už o šestnáct bodů, jenže pak si Nymburk vzal oddechový čas a vteřinu před poločasem šli jeho hráči konečně do vedení 47:46.
Opavští prohrávali jen v úvodu 0:2, pak převzali režii zápasu. Šla jim střelba, zejména z trojkové vzdálenosti, z níž zasypávali nymburský koš úspěšnými pokusy.
Nymburk se vzpamatovával pomalu, ale nakonec to stálo za to. Zlepšil obranu, zrychlil hru a zpřesnil střelbu, což se postupně projevovalo na výsledku. Do druhé půle zápasu už šli domácí s jednobodovým vedením a odpor Opavy postupně slábl. Závěr utkání už se proměnil téměř v exhibici favorita, který vede v sérii 1:0 na zápasy.
Nejlepším střelcem zápasu byl v domácím týmu Goran Filipovič, který si připsal 19 bodů. O bod méně v opavském dresu nasbíral Wesley Person.