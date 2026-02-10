Postup do čtvrtfinále Ligy mistrů si zkomplikovali basketbalisté Nymburka. Ti podlehli ve 4. kole osmifinálové skupiny v Praze Tenerife 55:69 a ve skupině L mají bilanci jedné výhry a tří porážek. Svěřenci trenéra Orena Amiela nyní k postupu potřebují vyhrát oba zbývající zápasy. Ten další je čeká ve středu 11. března doma proti Terstu a o šest dnů později nastoupí na palubovce Gran Canarie.
Nymburk podlehl Tenerife a cesta do čtvrtfinále se komplikuje
Porážce nezabránil ani 16 body Sir' Jabari Rice. Tenerife, které po třetí výhře vede tabulku, táhli při absenci zraněného brazilského rozehrávače Marcelinha Huertase s 21 body Wesley Van Beck a Bruno Fitipaldo s 18 body.
„Hráli jsme tvrdě, snažili jsme se. Občas se nám prostě nepovedl zrealizovat náš plán. Určitě je potřeba ocenit hráče Tenerife, jsou dobří, zkušení a umějí zpomalit hru. Nenechali nás chodit dopředu a hrát naše akce. Myslím si, že dneska nám to tam nepadalo, i když jsme na to měli prostor. Jim to padalo víc, povedlo se jim toho ofenzivně víc a za to si zaslouží ocenění,“ řekl po utkání Rice.
Tenerife, které doma porazilo Nymburk 104:80, začalo trojkou Fitipalda a vedlo i 6:3. Nymburk otočil stav díky dvěma šestkám Jaromíra Bohačíka a koši Jaquana Lawrence a ještě jednou pak vedl po trefě Tonyho Perkinse 9:8. Následnou pasáž ale ovládli hosté 9:3, když se za domácí prosadil pouze Rice z perimetru, a na konci první čtvrtiny snížil Marcus Santos-Silva na 14:17.
V úvodu druhé desetiminutovky sice na koš Jaimeho Fernándeze zareagoval trojkou Ondřej Sehnal, Tenerife však šňůrou 10:0 odskočilo na rozdíl 12 bodů. Sérii přerušil šikovným průnikem Rice. Tenerife po dvou trojkách Van Becka, mezi kterými se prosadil z dálky i Martin Kříž, vedlo dvakrát už o 13 bodů. Nymburk ale zakončil poločas sedmibodovou šňůrou a zkorigoval na 29:35.
Na startu třetí čtvrtiny odpověděl na trojku Aarona Doornekampa také z dálky Sehnal a po jeho přihrávce pak František Rylich snížil na čtyřbodový rozdíl. Vzápětí ale byli faulovaní střelci trojek Van Beck a Fitipaldo úspěšní i z šestek a bylo to 46:34 pro Tenerife. Nymburk se vrátil do hry ve 26. minutě Sehnalovou třetí trojkou v zápase a pěti body za sebou na konci třetí desetiminutovky zkorigoval na 47:53.
Rice potom čtyřmi body v řadě snížil na pětibodovou ztrátu, ale když potvrdili svou střeleckou formu z dálky Van Beck a Fitipaldo, vedlo Tenerife opět dvouciferným rozdílem. Dvojnásobný vítěz Ligy mistrů od stavu 53:62 natáhl sedmibodovou šňůru, kterou korunoval svou pátou trojkou večera Van Beck, a vyrovnal se tak Fitipaldovi. Výsledek už jen zkorigoval J.T. Shumate.
„Soupeř většinu zápasu dominoval, vnutil nám svou hru a strategii, která je odlišná od té naší. My se snažíme tlačit hru dopředu, kdežto Tenerife utkání víc kontroluje. Dokázali nás zpomalit, a proto vyhráli. Někdy je až zábavné sledovat hru takhle zkušených a kvalitních hráčů s vysokým basketbalovým IQ. Pro nás to byla podnětná zkušenost. Ale to je vše, musíme se zotavit a za dva dny nás čeká domácí pohár,“ uvedl kouč Amiel.