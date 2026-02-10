Basketbal

Nymburk podlehl Tenerife a cesta do čtvrtfinále se komplikuje


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Postup do čtvrtfinále Ligy mistrů si zkomplikovali basketbalisté Nymburka. Ti podlehli ve 4. kole osmifinálové skupiny v Praze Tenerife 55:69 a ve skupině L mají bilanci jedné výhry a tří porážek. Svěřenci trenéra Orena Amiela nyní k postupu potřebují vyhrát oba zbývající zápasy. Ten další je čeká ve středu 11. března doma proti Terstu a o šest dnů později nastoupí na palubovce Gran Canarie.

Porážce nezabránil ani 16 body Sir' Jabari Rice. Tenerife, které po třetí výhře vede tabulku, táhli při absenci zraněného brazilského rozehrávače Marcelinha Huertase s 21 body Wesley Van Beck a Bruno Fitipaldo s 18 body.

„Hráli jsme tvrdě, snažili jsme se. Občas se nám prostě nepovedl zrealizovat náš plán. Určitě je potřeba ocenit hráče Tenerife, jsou dobří, zkušení a umějí zpomalit hru. Nenechali nás chodit dopředu a hrát naše akce. Myslím si, že dneska nám to tam nepadalo, i když jsme na to měli prostor. Jim to padalo víc, povedlo se jim toho ofenzivně víc a za to si zaslouží ocenění,“ řekl po utkání Rice.

Tenerife, které doma porazilo Nymburk 104:80, začalo trojkou Fitipalda a vedlo i 6:3. Nymburk otočil stav díky dvěma šestkám Jaromíra Bohačíka a koši Jaquana Lawrence a ještě jednou pak vedl po trefě Tonyho Perkinse 9:8. Následnou pasáž ale ovládli hosté 9:3, když se za domácí prosadil pouze Rice z perimetru, a na konci první čtvrtiny snížil Marcus Santos-Silva na 14:17.

V úvodu druhé desetiminutovky sice na koš Jaimeho Fernándeze zareagoval trojkou Ondřej Sehnal, Tenerife však šňůrou 10:0 odskočilo na rozdíl 12 bodů. Sérii přerušil šikovným průnikem Rice. Tenerife po dvou trojkách Van Becka, mezi kterými se prosadil z dálky i Martin Kříž, vedlo dvakrát už o 13 bodů. Nymburk ale zakončil poločas sedmibodovou šňůrou a zkorigoval na 29:35.

Přečtěte si také

Naděje stále žije. Nymburk poprvé uspěl v osmifinále Ligy mistrů

4. 2. 2026

Naděje stále žije. Nymburk poprvé uspěl v osmifinále Ligy mistrů

Nymburk zůstává v Lize mistrů bez výhry, Gran Canarii podlehl doma o tři body

27. 1. 2026

Nymburk zůstává v Lize mistrů bez výhry, Gran Canarii podlehl doma o tři body

Na startu třetí čtvrtiny odpověděl na trojku Aarona Doornekampa také z dálky Sehnal a po jeho přihrávce pak František Rylich snížil na čtyřbodový rozdíl. Vzápětí ale byli faulovaní střelci trojek Van Beck a Fitipaldo úspěšní i z šestek a bylo to 46:34 pro Tenerife. Nymburk se vrátil do hry ve 26. minutě Sehnalovou třetí trojkou v zápase a pěti body za sebou na konci třetí desetiminutovky zkorigoval na 47:53.

Rice potom čtyřmi body v řadě snížil na pětibodovou ztrátu, ale když potvrdili svou střeleckou formu z dálky Van Beck a Fitipaldo, vedlo Tenerife opět dvouciferným rozdílem. Dvojnásobný vítěz Ligy mistrů od stavu 53:62 natáhl sedmibodovou šňůru, kterou korunoval svou pátou trojkou večera Van Beck, a vyrovnal se tak Fitipaldovi. Výsledek už jen zkorigoval J.T. Shumate.

„Soupeř většinu zápasu dominoval, vnutil nám svou hru a strategii, která je odlišná od té naší. My se snažíme tlačit hru dopředu, kdežto Tenerife utkání víc kontroluje. Dokázali nás zpomalit, a proto vyhráli. Někdy je až zábavné sledovat hru takhle zkušených a kvalitních hráčů s vysokým basketbalovým IQ. Pro nás to byla podnětná zkušenost. Ale to je vše, musíme se zotavit a za dva dny nás čeká domácí pohár,“ uvedl kouč Amiel.

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.