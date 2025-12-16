Nymburští basketbalisté postoupili i přes porážku v závěrečném kole skupiny Ligy mistrů na palubovce Chalonu 84:97 do baráže o postup do osmifinálové části. Čeští šampioni se v lednu utkají s jedním z trojice Promitheas, Legia Varšava a Heidelberg.
Nymburk navzdory porážce postoupil ze skupiny basketbalové Ligy mistrů
Svěřencům trenéra Orena Amiela nestačilo dnes k vítězství ani 20 bodů Sir’Jabariho Rice či 12 asistencí Ondřeje Sehnala. Domácí Chalon táhl rovněž autor dvaceti bodů Jeremiah Hill, o bod méně dal jeho spoluhráč Zac Cuthbertson. Nymburk skončil ve skupině B na třetím místě s bilancí 1:5. Chalon obsadil druhou příčku, zvítězila Alba Berlín.
Nymburk prošel do další fáze na úkor Sabahu Baku. S ním má sice stejný počet sedmi bodů, má ale lepší skóre ze vzájemných zápasů. V baráži o postup do osmifinálové části narazí na druhý celek skupiny A, která se dohraje ve středu.
Dvacetinásobní čeští šampioni nezačali dnešní duel dobře. Po sedmi bodech Justyna Muttse a šesti bodech Mathea Leraye brzy prohrávali 2:13. Trenér Amiel reagoval oddechovým časem, ani ten ale nepomohl. Manko narostlo po pěti minutách hry na 17 bodů (5:22) a první část prohráli 18:36.
Ani ve druhé čtvrtině se Středočeši nedokázali vrátit do hry. Po trefách Lionela Gaudouxe a Cuthbertsona prohrávali už o 22 bodů. Také díky čtyřem bodům Keyshawna Feazella sice snížili ztrátu na 16, Chalon ale znovu brzy odskočil. V závěru prohrávali hráči Nymburka až o 28 bodů a do poločasové přestávky odcházeli za stavu 34:60.
Nymburk ale duel nevzdal a po návratu z kabin zahájil stíhací jízdu. Šňůrou 11:0 se nejprve dotáhl na rozdíl 15 bodů (45:60) a po trefě Vojtěcha Hrubana snížil na jedenáctibodové manko 59:70. Ačkoliv Chalon odskočil i díky čtyřem bodům Clarence Nadolnyho do vedení o 17 bodů, Nymburk se po trefách Františka Rylicha opět přiblížil. Středočeši vyhráli třetí část 31:18 a před závěrečnou desetiminutovkou ztráceli o 13.
Naději na obrat však vzal Nymburku nevydařený začátek poslední části. Po šňůře 0:10 nabrali hosté opět manko o 23 bodů (65:88), a přestože se dotáhli ještě na 12, blíže se už nedostali. Nakonec prohráli rozdílem 13 bodů.