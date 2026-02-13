Jedenácti body pomohl Vít Krejčí k vítězství Portlandu na palubovce Utahu 135:119, přidal pět doskoků a dvě asistence. Poslední zápas Portlandu před pauzou pro Utkání hvězd začal na lavičce, nakonec odehrál přes 25 minut a byl nejvytíženějším náhradníkem hostujícího celku.
Pětadvacetiletý český reprezentant proměnil dvě ze šesti trojek a přidal jeden blok a zisk míče. Jedenácti body navázal na předchozí duel s Minnesotou, ve kterém při prohře 109:133 dal 17 bodů a zaznamenal dosud nejlepší utkání v dresu Portlandu po příchodu z Atlanty.
Nejlepším střelcem utkání byl hostující Jrue Holiday, který dal 31 bodů. Domácí Utah se musel obejít bez Lauriho Markkanena, situaci mu navíc zkomplikovalo i vyloučení Vince Williamse ve druhé čtvrtině a zranění Oscara Tshiebweho.
Basketbalisty Los Angeles Lakers dovedl k výhře 124:104 nad Dallasem LeBron James 28 body, 10 doskoky a 12 asistencemi. Čtyřnásobný šampion NBA se stal nejstarším hráčem v historii soutěže, který si připsal triple double. James ve věku 41 let a 44 dní překonal rekord Karla Malonea z roku 2003.
Od fanoušků po svém dalším historickém zápisu sklidil potlesk vestoje. „Myslím, že si těchhle momentů více vážím, když se moje kariéra chýlí ke konci. Rozhodně si to člověk o trochu víc uvědomuje,“ prohlásil James, který nastupuje v NBA rekordní 23. sezonu.
V tomto ročníku si připsal první triple double, celkem jich má 152 včetně play-off. „Ukazuje to, že ovlivňujete hru třemi různými způsoby, což je skvělé. Doskoky, asistence, ty mám samozřejmě nejradši. Můžu zapojit kluky, což se mi vždycky líbilo nejvíc. A možnost dát koš, to k téhle hře patří,“ uvedl nejlepší střelec ligové historie.
Ve třetí čtvrtině už měl dvouciferné počty bodů i asistencí, ale na 10 doskoků se dostal až v závěru utkání i proto, že ho několikrát pod košem předběhl spoluhráč Austin Reaves. Zbytek týmu se mu za to vysmál. „Všichni na mě křičeli,“ řekl Reaves. „Během zápasu statistiky nesleduji. Když jsme šli na lavičku, řekli mi o tom to. On (James) ne, ale ostatní. Řekl jsem mu: „Moje chyba.“
Domácí tým, v jehož dresu chyběl nejlepší ligový střelec Luka Dončič kvůli zranění stehna, si vypracoval rozhodující náskok již v první čtvrtině, v níž dal James 14 bodů. K vítězství Lakers přispěl 21 body Rui Hačimura a 18 bodů přidal Austin Reaves.
Mavericks, kteří nastoupili bez hvězdného nováčka Coopera Flagga, vedli s 19 body Naji Marshall a Max Christie. Devátá porážka v řadě znamená pro Dallas nejdelší sérii neúspěchů za posledních 28 sezon. Lakers vyhráli sedmý z posledních jedenácti zápasů a jsou pátí v tabulce Západní konference.
Milwaukee zvítězilo 110:93 na palubovce Oklahomy City, která přišla o vedení v soutěži. Bucks uspěli i bez Giannise Antetokounmpa, kterého do hry nepustilo zranění lýtka. Ousmane Dieng, jenž přišel do Milwaukee právě z Oklahomy City těsně před uzávěrkou přestupů, zaznamenal 19 bodů, 11 doskoků a k vítězství přispěl i čtyřmi bloky.
Obhájci titulu Thunder, hrající bez zraněného Shaie Gilgeouse-Alexandera i Jalena Williamse, se trápili v ofenzivě a jejich úspěšnost střelby z pole skončila na 37 procentech. Domácím nepomohl ani double double Cheta Holmgrena za 16 bodů a 13 doskoků. Bucks si už v prvním poločase vypracovali dvanáctibodový náskok, který po změně stran navýšili až na 24 bodů. V zápase je vedl asistent Darvin Ham, neboť hlavní kouč Doc Rivers byl na pohřbu.
Topič po léčbě rakoviny debutoval v NBA
Srbský basketbalový talent Nikola Topič, kterému v říjnu diagnostikovali rakovinu varlat, se po zdárné léčbě dočkal debutu v NBA. Dvacetiletého rozehrávače přivítali fanoušci Oklahomy City v utkání proti Milwaukee na palubovce bouřlivým potleskem. Topič odehrál přes 12 minut a dal dva body. Obhájci titulu podlehli 93:110 a přišli o vedení v soutěži.
„Teprve se začíná vracet do formy,“ uvedl trenér Thunder Mark Daigneault na tiskové konferenci po zápase. „Co chemoterapie provede s vaším tělem, je opravdu pozoruhodné. Je to šílené, jak vás fyzicky poznamená. Cesta zpět je pro každého jiná a je velice náročná,“ řekl kouč.
Topiče draftovala Oklahoma City předloni jako dvanáctého hráče. Ještě před výběrem talentů si přetrhl zkřížený vaz v kolenu a minulou sezonu NBA vynechal. Loni v srpnu si zahrál na turnaji v Mnichově za Srbsko proti české reprezentaci, pak stihl ještě jeden přípravný zápas Thunder, než se dozvěděl o své nemoci.
